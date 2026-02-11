NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Rusia

Rusia advierte que tomará medidas de tipo militar si otros países hacen despliegues en Groenlandia

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin - Foto EFE
Países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que Donald Trump declarara que desea anexionarse la isla ártica.

Rusia advirtió este miércoles que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.

Varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que desea anexionarse la isla ártica.

"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso al Parlamento ruso.

Groenlandia, con unos 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde hace décadas.

El mes pasado, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia tras afirmar que había alcanzado un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia de EE. UU.

Antes había advertido que, si Estados Unidos no tomaba el control de Groenlandia, podrían hacerlo Rusia o China. "Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos", afirmó Lavrov.

Acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como "ciudadanos de segunda clase".

Groenlandia ha señalado que la soberanía y la integridad territorial son una "línea roja" en cualquier conversación con Washington.

Es de señalar que el pasado 4 de febrero, el Kremlin aseguró que Rusia está dispuesta a cooperar con la Unión Europea (UE) en el Ártico, pero advirtió que defenderá sus intereses en esa región.

"Estamos abiertos a la cooperación e interacción. Esta es nuestra región, somos un Estado ártico, a diferencia de la gran mayoría de los países de la Unión Europea", señaló Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a los medios internacionales.

