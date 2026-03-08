NTN24
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En la reunión privada que sostuvieron ambos líderes políticos estuvieron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Este domingo se conocieron nuevos detalles de la reunión que sostuvieron la líder venezolana María Corina Machado sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segunda vez en la Casa Blanca.

Según Bloomberg, citando un funcionario de la administración Trump, Machado ha conversado en varias ocasiones con Marco Rubio sobre la necesidad de estabilizar la economía venezolana y encaminarla hacia la recuperación antes de convocar un proceso electoral, sin embargo, mantienen diferencias sobre el calendario y qué tan rápido avanzar.

o

El medio mencionado también aseguró que la reunión entre María Corina y Trump se dio por cortesía y a pedido de ella; además, que funcionarios de la administración Trump le hicieron un llamado a la premio Nobel de Paz a tener paciencia mientras se trabaja por la estabilización de Venezuela.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo dicho por el equipo de trabajo de la líder política venezolana, “se trató de una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela. Su contenido es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes”.

Además, el medio colombiano Caracol Radio reveló que en la reunión que sostuvieron ambos líderes políticos estuvieron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El medio mencionado también señaló que María Corina Machado fue citada nuevamente en la Casa Blanca dentro de dos o tres semanas para seguir tratando temas relacionados con Venezuela.

María Corina Machado

Donald Trump

Reunión

Marco Rubio

Casa Blanca

Política

