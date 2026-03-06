"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

La activista de derechos humanos venezolana Lilian Tintori denunció que su residencia en Caracas fue saqueada y destruida por dentro por orden de autoridades del régimen venezolano.

Tintori reveló videos que muestran el estado de su vivienda en la urbanización Los Palos Grandes, donde hasta las paredes fueron demolidas.

"Hace dos días me llegaron unos videos de mi casa por dentro y la información que tenemos es que Delcy Rodríguez mandó a entrar a la casa a sacar todo lo de adentro, se robaron todo", declaró Tintori.

“Yo tenía el sueño de regresar a mi casa y enseñarles a mis hijos su casa”, agregó.

La activista detalló que se llevaron muebles, cubrecamas, objetos personales, libros de su esposo Leopoldo López, recuerdos familiares y hasta dos perros cuyo paradero desconoce. "Destruyeron la casa por dentro, tumbaron las paredes, todo lo destruyeron, las paredes, la escalera", expresó.

“Esto duele, quiebra. Nuestros dos perros se los llevaron; no sabemos si están vivos o muertos”, añadió.

La esposa de Leopoldo López apuntó contra Delcy Rodríguez como la responsable del ataque a su casa. “La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez”.

Esta no es la primera vez que la vivienda es violentada. En 2022, Tintori ya había denunciado que fuerzas de seguridad entraron a su casa y robaron algunas pertenencias, aunque en esa ocasión los cuartos de sus hijos permanecieron intactos.

"Esa es mi casa, está mi nombre. Soy Lilian Tintori, venezolana, italiana, ante la Corte Penal Internacional, ante la ONU, ante todas las instancias internacionales y nacionales. Devuélvanme mi casa", manifestó.

La activista también advirtió que su caso no es aislado: "Lo que está pasando hoy con mi casa, con mi hogar, les está pasando a varias familias en Venezuela".

La activista también denunció la situación de los presos políticos en Venezuela: “Hay muchos que todavía no han sido liberados y están siendo torturados dentro de las cárceles. Hay muchos que fueron excarcelados, pero todavía no tienen libertad plena y los están persiguiendo”.

La familia de Tintori ha pagado altos costos por su oposición al régimen. Su esposo, Leopoldo López, estuvo detenido y actualmente también vive en el exilio. "Desde el año 2012 han perseguido a Leopoldo y también me han perseguido a mí. Se han metido con lo más sagrado, con mis hijos", declaró la activista.