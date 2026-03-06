NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Tintori reveló videos que muestran el estado de su vivienda en la urbanización Los Palos Grandes, donde hasta las paredes fueron demolidas.

La activista de derechos humanos venezolana Lilian Tintori denunció que su residencia en Caracas fue saqueada y destruida por dentro por orden de autoridades del régimen venezolano.

Tintori reveló videos que muestran el estado de su vivienda en la urbanización Los Palos Grandes, donde hasta las paredes fueron demolidas.

"Hace dos días me llegaron unos videos de mi casa por dentro y la información que tenemos es que Delcy Rodríguez mandó a entrar a la casa a sacar todo lo de adentro, se robaron todo", declaró Tintori.

o

Yo tenía el sueño de regresar a mi casa y enseñarles a mis hijos su casa”, agregó.

La activista detalló que se llevaron muebles, cubrecamas, objetos personales, libros de su esposo Leopoldo López, recuerdos familiares y hasta dos perros cuyo paradero desconoce. "Destruyeron la casa por dentro, tumbaron las paredes, todo lo destruyeron, las paredes, la escalera", expresó.

Esto duele, quiebra. Nuestros dos perros se los llevaron; no sabemos si están vivos o muertos”, añadió.

La esposa de Leopoldo López apuntó contra Delcy Rodríguez como la responsable del ataque a su casa. “La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez”.

Esta no es la primera vez que la vivienda es violentada. En 2022, Tintori ya había denunciado que fuerzas de seguridad entraron a su casa y robaron algunas pertenencias, aunque en esa ocasión los cuartos de sus hijos permanecieron intactos.

o

"Esa es mi casa, está mi nombre. Soy Lilian Tintori, venezolana, italiana, ante la Corte Penal Internacional, ante la ONU, ante todas las instancias internacionales y nacionales. Devuélvanme mi casa", manifestó.

La activista también advirtió que su caso no es aislado: "Lo que está pasando hoy con mi casa, con mi hogar, les está pasando a varias familias en Venezuela".

La activista también denunció la situación de los presos políticos en Venezuela: “Hay muchos que todavía no han sido liberados y están siendo torturados dentro de las cárceles. Hay muchos que fueron excarcelados, pero todavía no tienen libertad plena y los están persiguiendo”.

La familia de Tintori ha pagado altos costos por su oposición al régimen. Su esposo, Leopoldo López, estuvo detenido y actualmente también vive en el exilio. "Desde el año 2012 han perseguido a Leopoldo y también me han perseguido a mí. Se han metido con lo más sagrado, con mis hijos", declaró la activista.

Temas relacionados:

Lilian Tintori

Leopoldo López

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Caracas

Presos políticos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Alí Jameneí (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Fotos EFE/Archivo
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Más de Actualidad

Ver más
Base Aérea de Lajes en Praia da Vitoria, Isla Terceira, Azores, Portugal - Foto: EFE
Portugal

Gobierno de Portugal otorgó una "autorización condicional" a Estados Unidos para utilizar una de sus bases aéreas

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

Foto de referencia (AFP)
Presos políticos

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo Finalissima - Foto AFP
Fútbol

La UEFA retrasa la decisión sobre la sede de la Finalissima España-Argentina ante la incertidumbre sobre Catar

Base Aérea de Lajes en Praia da Vitoria, Isla Terceira, Azores, Portugal - Foto: EFE
Portugal

Gobierno de Portugal otorgó una "autorización condicional" a Estados Unidos para utilizar una de sus bases aéreas

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

Uno de los tenitas bloqueados en Dubái, Daniil Medvedev | Foto: AFP
Tenis

ATP confirma que un "pequeño número" de tenistas permanece bloqueado en Dubái tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Foto de referencia (AFP)
Presos políticos

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido "ya no es lo que era" tras decisión del gobierno británico de no participar en los ataques contra el régimen de Irán

Recompensas | Foto @StateINL
Cártel de Sinaloa

EE. UU. publica recompensa por 10 millones dólares por los hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre