De la que se salvaron: una madre y sus dos hijos pequeños estuvieron a punto de ser atropellados por una mujer ebria

Una mujer pasada de tragos por poco provoca una tragedia en Nueva Jersey, Estados Unidos. En video quedó captado como una conductora por poco embiste a una madre y sus dos hijos pequeños luego de perder el control del vehículo.

En el clip se puede observar como la madre se percata de que el vehículo viene hacia ella y sus hijo y reacciona tratando de agarrarlos por la ropa y quitarlos del camino, sin embargo, solo logró sacar a uno, pero por fortuna, la conductora giró el carro y no atropelló al menor.

Pese a que no los atropelló, la fuerza del choque del carro contra una vivienda hizo rebotar el automotor y los terminó golpeando con fuerza, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro de salud pero sin consecuencias graves.

El accidente ocurrió afuera de Bloom Academy en Freehold Township el pasado 13 de febrero, pero hasta este miércoles se conoció el material audiovisual.

La policía de Freehold arrestó a la conductora, identificada como Angela Arrigo, de 68 años, quien, según las mismas autoridades, conducía alicorada y deberá enfrentar cargos ante la justicia por conducir en estado de ebriedad, agresión con vehículo y poner en peligro el bienestar de un menor.