NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Domingo, 08 de marzo de 2026
Cartel de Los Soles
Programa: La Tarde

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Según una reciente investigación de InSight Crime, el Cartel de los Soles continúa operando con la misma intensidad. El informe, dividido en seis capítulos, identifica a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen, y al general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, como las figuras que mantienen cohesionada la estructura criminal.

También le puede interesar

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Cartel de Los Soles

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

Maduro y Alí Jameneí. Foto: EFE y AFP
Estados Unidos ataca a Irán

"Es probable que haya sido premeditado": experto plantea que EE. UU. capturó a Maduro para asegurar flujo del petróleo antes de ataque a régimen iraní

Foto de referencia (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Represión, violencia y explotación: lo que viven las mujeres iraníes bajo el régimen de los ayatolás

En medio de las elecciones en Colombia, fue detectado el cruce irregular de más de 2 mil personas desde Venezuela.
Elecciones en Colombia

Así fue el cruce irregular de más de 2 mil personas de Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen de Cuba - Fotos: EFE
Cuba

"La administración Trump no confía en la capacidad de Cuba para un gobierno de transición": Juan Antonio Blanco, experto en relaciones Cuba - EE. UU.

Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz enciende las redes tras calificar a Jhon Jáder Durán como "villano" y revive rumores sobre supuesta pelea del artillero con Néstor Lorenzo

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen de Cuba - Fotos: EFE
Cuba

"La administración Trump no confía en la capacidad de Cuba para un gobierno de transición": Juan Antonio Blanco, experto en relaciones Cuba - EE. UU.

Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

Corales - Foto Canva
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

Gabriel Boric, presidente de Chile - Foto: EFE
Chile

Gobierno de Chile cita al embajador de EE. UU. en Santiago tras retiro de visas a funcionarios de Boric

Militares | Foto AFP
ONU

La ONU advierte aumento del cultivo de coca y expansión del narcotráfico en Centroamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre