Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Según una reciente investigación de InSight Crime, el Cartel de los Soles continúa operando con la misma intensidad. El informe, dividido en seis capítulos, identifica a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen, y al general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, como las figuras que mantienen cohesionada la estructura criminal.