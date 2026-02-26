NTN24
El Mencho

¿Quién tomará la posición de el abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Facundo Rosa, ex subsecretario de Estrategia de Inteligencia del Gobierno Federal de México y exsecretario ejecutivo de Ameripol, habló en La Tarde de NTN24.

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó haber recibido una solicitud formal para la entrega de los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido cuatro días atrás.

El representante jurídico de familiares del narcotraficante presentó un escrito oficial pidiendo la devolución del cuerpo, que permanece resguardado en instalaciones de la dependencia.

En paralelo, la Procuraduría General de México difundió imágenes del traslado de Andrés 'N' y Genaro 'N', presuntos escoltas de 'El Mencho', detenidos durante el operativo de seguridad.

Ambos individuos fueron conducidos al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, según informó la autoridad mediante comunicado oficial.

La operación militar que culminó con la localización y abatimiento del líder criminal ocurrió en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco.

Esta zona montañosa había sido señalada desde 2015 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como punto estratégico para operaciones de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización Los Cuinis.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establecimientos como Las Flores Cabañas, Cabañas La Loma y otros complejos turísticos ubicados en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel fueron designados entre 2015 y 2020 como entidades vinculadas al narcotráfico.

Un organigrama oficial difundido en marzo por el Departamento del Tesoro identificó estos complejos turísticos como parte de un esquema de lavado de dinero, considerando la región cerrada de Tapalpa como área de resguardo para integrantes del cártel.

Las imágenes difundidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran la cabaña donde fue localizado Oseguera Cervantes, así como tomas aéreas de la zona serrana del operativo.

Facundo Rosa, ex subsecretario de Estrategia de Inteligencia del Gobierno Federal de México y exsecretario ejecutivo de Ameripol, señaló que la situación "todavía da para mucho" y que "se están apenas restableciendo las situaciones que se vieron afectadas".

Rosa explicó que "muchos cuadros intermedios van a buscar tomar la posición" del líder abatido, advirtiendo sobre posibles días adicionales de violencia "hasta que se restablezca" la estructura del grupo criminal.

El especialista destacó que Oseguera Cervantes "operó bajo sofisticados sistemas de evasión" e "incursionó en medios donde nadie se había atrevido", incluyendo tiempos compartidos y resorts en la Riviera Nayarit.

Respecto al cambio de estrategia gubernamental, Rosa señaló que la administración actual "está cerrando el ciclo de inteligencia con la operación", diferenciándose del sexenio anterior que "apagó los motores que se dedicaban a hacer labores de inteligencia".

Temas relacionados:

El Mencho

Gobierno de México

Narcotráfico



María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

