"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Eurodiputados del partido español Vox han presentado una denuncia formal ante el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, alertando sobre posibles amenazas a la transparencia electoral en Colombia de cara a las elecciones presidenciales programadas para 2026.

La denuncia señala directamente la política de "paz total" del presidente Gustavo Petro como factor que habría favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales.

El eurodiputado Hermann Tertsch, representante de Vox, manifestó en declaraciones a NTN24 que "en los años de Gustavo Petro hemos visto reportarse toda una serie de organizaciones criminales que a cambio del control territorial están ejerciendo ahora mismo un poder que se va a reflejar directamente en las elecciones".

Tertsch explicó que han dirigido una carta a Kaja Kallas, alta representante de política exterior de la Comisión Europea, solicitando un esfuerzo de supervisión más amplio que una misión electoral convencional.

La denuncia europea hace referencia específica al asesinato del precandidato opositor Miguel Uribe Turbay y advierte sobre la influencia que grupos criminales estarían ejerciendo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el documento, durante el gobierno actual se habría registrado una expansión del narcotráfico en diversas regiones colombianas.

Tertsch, estableció comparaciones con procesos políticos en otros países latinoamericanos: "Ese tipo de pacto de control territorial a cambio del control electoral es una especie de modelo de patrón que ha utilizado tanto Chávez como Maduro, como después lo han utilizado también en México con mucha eficacia, terrible eficacia, los cárteles".

El eurodiputado cuestionó además que el gobierno colombiano negocie "con jefes de la mafia como si fueran disidentes políticos".

Respecto a la respuesta internacional, el representante de Vox criticó lo que calificó como "complacencia" de las democracias occidentales: "Ha habido vergonzosas confesiones a un Petro que ha estado buscando siempre una especie de pacto con todos los grupos narcoterroristas y delincuentes de crimen organizado de Colombia".

Según Tertsch, la Unión Europea habría mostrado históricamente "condescendencia" hacia gobiernos de izquierda en América Latina.

Consultado sobre el papel de Estados Unidos bajo la administración Trump, con intervenciones recientes en Venezuela, Cuba, México y Ecuador, Tertsch expresó cautela: "Yo tengo pocas, realmente pocas ilusiones con la transparencia respecto a estas elecciones, pero sí creo en la firme determinación que hay tanto en Estados Unidos como en una serie de fuerzas democráticas".