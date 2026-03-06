Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Este viernes las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una serie de ataques "a gran escala" sobre Teherán como parte de una "nueva fase" de su arremetida contra el régimen de Irán, que ha extendido además a Líbano con fuertes bombardeos sobre Beirut.

El conflicto, desatado el fin de semana tras una ofensiva en conjunto con Estados Unidos contra Irán, se ha ampliado a todo Oriente Medio debido a múltiples represalias de la república islámica.

Las Fuerzas Armadas israelíes explicaron que su blanco era "la infraestructura del régimen terrorista iraní".

También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu reveló nuevos videos militares del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei.

"Aproximadamente 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí desmantelaron el búnker militar subterráneo de Jamenei bajo el complejo de liderazgo del régimen iraní en Teherán", dicen las FDI en redes sociales.

La cabeza del régimen iraní murió el pasado sábado 28 de febrero en una operación conjunta en la que participaron Israel y Estados Unidos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y aquellas personas de muchos países de todo el mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", informó Trump en ese entonces.

Ante su muerte, el régimen declaró 40 días de duelo nacional y 7 días de "cierre público", al tiempo que la Guardia Revolucionaria se comprometió a lanzar la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.