Empeora la salud de los familiares de presos políticos que están en huelga de hambre en Venezuela: el paso de los días ha provocando descompensaciones y desmayos

Las condiciones de salud de los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre desde hace cinco días han empeorado a las afueras del centro de torturas conocido como Zona 7, en Caracas, Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela o

El paso de los días sin alimentos está provocando entre los huelguistas dramáticas descompensaciones y desmayos. Incluso algunos de los afectados han tenido que ser trasladados del lugar para ser atendidos.

"Esto es cosa de las autoridades que pueden hacer algo", dijo con la voz débil y entrecortada una de las manifestantes.

La huelga de hambre la iniciaron el sábado y exigen la liberación inmediata de sus seres queridos y la celeridad en las excarcelaciones, en medio del proceso anunciado por el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro.

La protesta ocurre, además, en vísperas de que la Asamblea Nacional chavista retome el debate sobre una ley de amnistía que los expertos consideran limitada.

A la fecha, el Legislativo no publica la agenda de su sesión del jueves en la que se prevé que retome el debate para aprobar el proyecto que impulsa la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado denunció el colapso de algunos familiares de presos políticos en Venezuela tras huelga de hambre en la cárcel de Zona 7 o

La discusión en la Asamblea fue suspendida hace ocho días al no llegarse a un acuerdo en un artículo que, como está redactado, no se traduciría en la libertad inmediata de todos los detenidos por razones políticas.

Al frente del régimen chavista desde la captura de Maduro el 3 de enero, Rodríguez prometió la excarcelación de un número importante de presos políticos, que avanza a cuentagotas. Posteriormente propuso la mencionada ley de amnistía.