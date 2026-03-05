NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Donald Trump

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Algunos de los nombres confirmados para la cita son los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Argentina, Javier Milei.

Sabrina Bacal, politólogo y analista política, y Sasha Escalante, periodista desde el sur de Florida, analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 la llamativa cumbre de este sábado en Miami en la que participará el presidente Donald Trump junto con varios líderes latinoamericanos.

A la cita, cabe recordar, se encuentran invitados líderes de naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

“El momento no es casual porque durante estos meses hemos visto como Estados Unidos ha dado pasos firmes contra las redes criminales transnacionales, entre ellos operaciones contra cárteles en México y vimos lo que pasó con la extracción de Maduro”, expresó Escalante.

La periodista mencionó que Estados Unidos maneja “una retórica cada vez más dura sobre la necesidad de usar fuerza nacional contra organizaciones criminale”s.

“Esto sugiere que Washington está tratando de organizar su estrategia hemisférica de seguridad. La Cumbre de el Doral puede ser este espacio donde Estados Unidos busque alinearse con gobiernos de la región que estén comprometidos con esa nueva estrategia. Las ausencias también comunican”, resaltó.

En ese sentido, vale la pena mencionar que a la cumbre no están citados líderes de Colombia, México y Brasil.

Sabrina Bacal consideró que los países invitados son aquellos que están ideológicamente “alineados con Estados Unidos”. “Son aquellos a los que Trump puede dictarles cual sería su visión de escudo de las Américas. No están invitados varios de los países más fuertes en términos de la lucha contra los carteles”.

“Llama la atención de México, Colombia y Venezuela pese a la colaboración de Delcy Rodríguez”, remarcó.

Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

