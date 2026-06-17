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Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Declaraciones de funcionarios afines al gobierno de Petro generan tensión a cuatro días de elecciones presidenciales en Colombia este domingo.

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo domingo, las declaraciones de sectores afines al presidente Gustavo Petro han generado preocupación sobre posibles episodios de violencia ante un eventual triunfo del candidato opositor Abelardo de la Espriella.

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Un senador del movimiento oficialista advirtió que "la gente se va a armar, seguramente" si el candidato De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, continúa con lo que calificó como "retórica violenta".

Estas declaraciones se suman a pronunciamientos del propio presidente Petro, quien ha hecho señalamientos sobre De la Espriella.

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Al respecto, el analista sociopolítico Iván Carvajal, experto en seguridad, explicó en entrevista con NTN24 que "en un país tan criminalizado como Colombia, es apenas normal la polarización política", y señaló que ésta se ha incrementado en la segunda vuelta debido a "la pérdida de la verdad".

Según Carvajal, existe "una avalancha de noticias falsas contra específicamente el candidato que está liderando en las encuestas".

El experto indicó que la campaña de Iván Cepeda ha pasado "al terreno de lo judicial" tras no lograr la remontada esperada.

"Cuando una campaña política pasa a lo judicial, y olvida lo político, pues realmente ya se siente perdida", afirmó.

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