Jugadoras iraníes entrenan en club australiano y afirman que "todo saldrá bien" en medio de la polémica por no cantar el himno nacional
El mundo sigue con los ojos puestos sobre las jugadoras de la selección femenina de Irán que se negaron a cantar el himno nacional durante un partido en Australia hace unos días.
Ante el latente miedo por las consecuencias que puedan tener por negarse a entonar el himno, siete de las jugadoras solicitaron asilo en Australia, mientras que las otras estaban varadas en Malasia y afirmaron que van a volver a Irán.
Pese a recibir asilo en Australia, cinco de las jugadoras de la selección de Irán decidieron regresar a su país de origen y solamente dos decidieron permanecer en país oceánico.
Esas dos jugadoras de fútbol iraníes entrenaron con el club australiano Brisbane Roar tras solicitar asilo en el país, y una de ellas subió una foto junto a una alta responsable de la FIFA afirmando: "Todo saldrá bien".
Las dos jugadoras son Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, quienes permanecen en el país luego de las demás cambiaran de opinión y decidieran regresar a Irán.
"Bienvenidas, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh", proclamó Kaz Patafta, director ejecutivo del Brisbane Roar, al difundir este lunes fotos de ambas entrenando y sonriendo con el equipo de la A-League.
Las dos futbolistas iraníes se encuentran alojadas en un lugar que no ha sido revelado y reciben apoyo del gobierno y de la comunidad de la diáspora iraní en Australia.
Hace unos días, las jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno antes de un partido de la Copa de Asia en Australia, un gesto considerado como un acto de desafío contra el régimen iraní.