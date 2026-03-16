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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Futbolistas

Jugadoras iraníes entrenan en club australiano y afirman que "todo saldrá bien" en medio de la polémica por no cantar el himno nacional

marzo 16, 2026
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Brisbane Roar FC junto a las futbolistas iraníes | Foto: AFP
Brisbane Roar FC junto a las futbolistas iraníes | Foto: AFP
Dos futbolistas iraníes se encuentran alojadas en un lugar que no ha sido revelado y reciben apoyo del gobierno.

El mundo sigue con los ojos puestos sobre las jugadoras de la selección femenina de Irán que se negaron a cantar el himno nacional durante un partido en Australia hace unos días.

Ante el latente miedo por las consecuencias que puedan tener por negarse a entonar el himno, siete de las jugadoras solicitaron asilo en Australia, mientras que las otras estaban varadas en Malasia y afirmaron que van a volver a Irán.

Pese a recibir asilo en Australia, cinco de las jugadoras de la selección de Irán decidieron regresar a su país de origen y solamente dos decidieron permanecer en país oceánico.

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Esas dos jugadoras de fútbol iraníes entrenaron con el club australiano Brisbane Roar tras solicitar asilo en el país, y una de ellas subió una foto junto a una alta responsable de la FIFA afirmando: "Todo saldrá bien".

Las dos jugadoras son Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, quienes permanecen en el país luego de las demás cambiaran de opinión y decidieran regresar a Irán.

"Bienvenidas, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh", proclamó Kaz Patafta, director ejecutivo del Brisbane Roar, al difundir este lunes fotos de ambas entrenando y sonriendo con el equipo de la A-League.

Las dos futbolistas iraníes se encuentran alojadas en un lugar que no ha sido revelado y reciben apoyo del gobierno y de la comunidad de la diáspora iraní en Australia.

Hace unos días, las jugadoras iraníes se negaron a cantar el himno antes de un partido de la Copa de Asia en Australia, un gesto considerado como un acto de desafío contra el régimen iraní.

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