Parlamento turco dio luz verde a la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Este miércoles, el Parlamento de Turquía aprobó una ley que evita que menores de 15 años accedan a plataformas de redes sociales.

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De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias turca NTV, los menores de 15 años tendrán prohibido crear cuentas de redes sociales, mientras que las plataformas digitales tendrán la obligación de poner sistemas de verificación de edad.

Por lo pronto, se espera que la iniciativa, presentada por el partido oficialista, sea firmada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

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Hasta la fecha, varios países como Dinamarca, Grecia, Australia, entre otros, han pasado de simples recomendaciones a implementar leyes estrictas.

Estas, concretamente prohíben o limitan de forma drástica el acceso a redes sociales para menores.

Generalmente, las autoridades de estas naciones han fijando el límite entre los 14 y 16 años, respectivamente.

Asimismo, la mayoría de los gobiernos de estos territorios justifican estas medidas basándose en la salud mental, debido al aumento de ansiedad, depresión y trastornos alimenticios vinculados a los algoritmos.

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A su vez, abordan el tema de la seguridad, puntualmente por la exposición a pornografía, ciberacoso y contacto con depredadores.

Por otra parte se habla de adicción, pues el diseño de las plataformas (likes, autoplay) genera niveles de dopamina que afecta el desarrollo cognitivo en adolescentes.