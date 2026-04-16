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Jueves, 16 de abril de 2026
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Estados Unidos

Trump confirma encuentro entre líderes de Israel y el Líbano para negociar un alto al fuego

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Líbano se vio arrastrada a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en las últimas horas el encuentro de este jueves entre líderes de Israel y Líbano para negociar un alto al fuego.

"Intentando crear un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana. ¡Genial!", anunció Trump en su red Truth Social.

Líbano se vio arrastrada a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel.

Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y desplazado a más de un millón en el Líbano, pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.

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Al anunciar las conversaciones del jueves, Trump no identificó a los líderes que participarían en el diálogo.

Un alto cargo estadounidense dijo previamente que su país "quiere ver una paz duradera pero no exige un alto el fuego", y "las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no están condicionadas al diálogo de paz entre Israel y Líbano".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó el miércoles dos objetivos en sus conversaciones con Líbano: "Primero, el desmantelamiento de Hezbolá; segundo, una paz sustentable (...) alcanzada por la fuerza".

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