Astronautas de Artemis II revelan por primera vez lo que no se vio de la histórica misión a la Luna

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en medio de una rueda de prensa, entregaron detalles este jueves de la exitosa misión de Artemis II que se convirtió en el viaje más lejano al espacio realizado por la humanidad.

En medio de la conferencia, el comandante de la misión, Reid Wiseman, manifestó que se derrumbó una vez pisó tierra, al ver una cruz, pese a que él no es religioso.

“No soy una persona religiosa, pero no había otra manera para que yo explicara o experimentara nada aparte de hablar con el capellán de la nave y nunca la había conocido, pero vi la cruz del capellán de la nave, vi la cruz en su collar y simplemente lloré y dije: ‘Es muy duro realmente asimilar lo que acabamos de hacer'”, dijo Wiseman.

De igual manera, señalo que, desde su arribo, que está próximo a completar una semana, han recibido atención médica, “pero no hemos tenido ninguna descompresión”.

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Asimismo, el comandante de esta misión destacó que pudieron solucionar la fuga de presión del PCS que se presentó dentro de la nave y las alertas de precauciones que iban y venían, pero con la orientación de Huston y decisiones integradas dieron solución y hoy día siente que todo esta listo para lleve a cabo Artemis III.

“Ellos pueden poner Artemis III en el sistema, en el cohete de lanzamiento y lo pueden lanzar mañana mismo. Este cohete se comportó muy bien”, dijo.

Por su parte, el astronauta canadiense Jeremy Hansen se refirió a loa que vivieron desde el espacio: “Fueron cosas tan asombrosas, vimos cosas tan increíbles (…) creo que la galaxia, mientras estábamos observándola, estábamos observando sus profundidades, lo que no habíamos experimentado antes”.

Entre tanto, Christina Koch relató una anécdota tras el retorno a la Tierra: “Lo que he notado es que cada vez que yo me despierto o durante los primeros días, yo pensé que estaba flotando y me tuve que convencer de que no estaba flotando”.

En cuanto al amerizaje, el piloto de nave Orión, Vitor Glover, dijo que “fueron trece minutos muy intensos”.

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Respecto al eclipse que tuvieron la oportunidad de presenciar, Wiseman dijo que “cuando el Sol se ocultó detrás de la Luna durante el eclipse… los cuatro nos miramos”. “Me giré hacia Víctor y le dije: ‘No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente como para comprender lo que estamos viendo en este momento’”, sentenció.