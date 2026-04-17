Una expulsión poco usual en el fútbol mundial ocurrió la Copa Sudamericana: un jugador vio dos tarjetas amarillas en la misma jugada

Blooming de Bolivia y Red Bull Bragantino se cachetearon a goles y tarjetas, en un partido electrizante del Grupo H con tres amarillas y una roja para cada equipo que el brasileño ganó 3-2 en el suspiro final.

En la cancha del Cícero de Souza de Bragança Paulista, la cuenta la abrió para los brasileños Fernando, de penal (16').

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Blooming igualó con Roberto Hinojoza (45+1') y se puso arriba desde los doce pasos con Moisés Villarroel (53'). Pero diez minutos después, Isidro Pitta se dio alas y anotó el empate (64') y la agónica remontada (90+6').

Además de los goles, también hubo mucha fricción que derivó, coincidencialmente en 3 amarillas para cada equipo y una expulsión por doble amarilla para cada uno, el primero en ser expulsado fue el uruguayo Ignacio Sosa de Bragantino al minuto 50 y 10 minutos después se fue Diago Giménez de una forma poco vista en el fútbol mundial.

Transcurría el minuto 60 cuando Giménez, en un ataque de Bragantino, intentó recuperar el balón barriéndose en la mitad de la cancha a destiempo, por lo que impactó a un rival, quien alcanzó a poner un pase al vacío, por lo que jugada continuó como norma de la ventaja, Giménez se repuso y fue y cazó abajo a otro rival, por lo que el árbitro paraguayo Carlos Benítez le puso dos amarillas por cada falta y se fue expulsado con el famoso ‘semáforo’.

River Plate lidera el Grupo H, donde están Blooming y Bragantino, con cuatro puntos luego de su sufrida victoria un día antes ante Carabobo de Venezuela, que marcha segundo con tres unidades.