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Lunes, 16 de marzo de 2026
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OTAN

"La misión es extremadamente difícil y peligrosa": asesor del Comando Sur sobre ayuda que pide Trump para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y asesor jurídico del Comando Sur, analizó además la respuesta que han dado lo países árabes tras inicio de ataques contra el régimen de Irán.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió crear una coalición para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz.

Trump ha solicitado, además, a aliados como Japón y Australia la protección del estrecho, considerado como la columna vertebral del suministro energético mundial.

Para analizar este tema, Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, asesor jurídico de las fuerzas aliadas en Afganistán y asesor del Comando Sur, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la advertencia de Trump a la OTAN de enfrentar un futuro "muy malo" si sus aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, el invitado señaló: "Él (Trump) nunca ha tenido amor por la OTAN", pero ahora sí les pide ayuda y por eso "ningún país al que les ha pedido ha confirmado que va a participar".

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Además, señaló que "la misión es extremadamente difícil y peligrosa, y al tener otros barcos de guerra que no sea Estados Unidos es mitigar el riesgo para los americanos".

Supervielle comentó que el pedido de Trump a sus aliados "es para mostrar que esto no es solamente una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero que también están participando activamente otras naciones".

El asesor del Comando Sur puntualizó que los países vecinos de Irán "no querían esta guerra, les pareció muy molesta y fue una sorpresa" y que "lo último que quieren los países árabes es meterse en algún tipo de confrontación militar con Irán".

"Lo que Irán le está haciendo a los países árabes es recordarles que ellos están aquí y que Estados Unidos no puede contar con ellos para defenderlos (...) ninguno de ellos ha contraatacado porque no quieren participar en esta guerra", acotó.

El coronel retirado también afirmó que Estados Unidos "no se esperaba el tipo de respuesta fuerte de Irán, no se esperaba que la OTAN y países antes aliados digan: 'mira no queremos ver nada con esto'".

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