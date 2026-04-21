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Ronaldinho

Ronaldinho lanza dura confesión en su documental de Netflix: "Me arrepiento bastante; no repetiría ese error"

abril 21, 2026
Por: Nucho Martínez
Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
El astro brasileño ofreció detalles de sus excesos y errores, mismos que marcaron su vida más allá de las canchas de fútbol.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho lanzó una dura confesión en su recién estrenada serie documental de Netflix, 'Ronaldinho: El Único'.

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En dicho material audiovisual, 'Dinho' no solo repasó sus logros en materia deportiva, pues también abrió su corazón.

El astro brasileño ofreció detalles de sus excesos y errores, mismos que marcaron su vida más allá de las canchas de fútbol.

El campeón del mundo, de Champions, Libertadores, Balón de Oro, y más, se refirió a su desconexión en momentos clave debido a su estilo de vida y a sus compromisos en el mundo del balompié.

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Uno de los temas en los que el exjugador se mostró más sensible en su serie documental fue la paternidad.

El exfutbolista con pasado en el PSG, FC Barcelona, entre otros clubes, afirmó que no estuvo en el nacimiento de su único hijo (João Mendes de Assis Moreira).

"De lo que me arrepiento bastante es que no estuve el día que mi hijo nació... Eso es algo que si me permitieran escoger, no repetiría ese error. Estaba jugando (fútbol)", expresó.

No obstante, la relación de la 'sonrisa del fútbol' con su hijo es muy buena. Su primogénito, de hecho, describe el vínculo con su padre como "grandioso, lleno de complicidad y amistad".

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Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho Gaúcho, es un exfutbolista brasileño que jugaba como centrocampista o delantero, y fue mundialmente reconocido como uno de los jugadores y talentos más grandes en la historia del balompié.

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