Abren convocatoria para importante proyecto que premiará hasta con 20 mil dólares a emprendimientos latinoamericanos: así puede postularse

Ya están abiertas las convocatorias para Legado, el programa de innovación social de la Fundación Bayer orientado a potenciar emprendimientos de impacto en América Latina que desarrollen soluciones en salud, agricultura y seguridad alimentaria y que premiará a los ganadores hasta con 20.000 dólares.

Impulsado junto a la ONG Endeavor, el programa tiene un alcance regional en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y busca fortalecer propuestas innovadoras con potencial de crecimiento y escalabilidad.

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Se trata de una iniciativa dirigida a startups innovadores, preferentemente de base tecnológica o científica, que ya cuentan con primeras ventas o están próximos a alcanzarlas.

Los emprendimientos deben buscar escalar soluciones que respondan a desafíos en áreas como diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a la salud, seguridad alimentaria, autocuidado, salud femenina, inclusión para personas con discapacidad, calidad de vida para el adulto mayor, acceso a agua potable, nutrición, agricultura sostenible y apoyo a pequeños y medianos productores para el fortalecimiento de sus negocios.

Las startups elegidas accederán en primer lugar a un paquete de beneficios diseñado para acelerar su crecimiento e impacto, tales como mentorías estratégicas con expertos de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, así como acceso a la Comunidad Legado, con sesiones de entrenamiento especializadas.

Las elegidas como ganadoras en la primera instancia tendrán además visibilidad en eventos regionales de alto nivel y exposición ante corporaciones, inversores, organismos multilaterales y líderes del ecosistema.

Dos de los emprendimientos que más se destaquen serán los que recibirán el acaudalado premio de 20.000 para que puedan escalar sus soluciones, según informó Bayer en un comunicado sobre el anuncio de Legado.

"En la Fundación Bayer creemos que la ciencia, la innovación social y la colaboración son herramientas fundamentales para construir un mundo con salud para todos y hambre para nadie", dice Stefan Wilhelm, director asociado de impacto social de la Fundación Bayer, citado en el comunicado.

Legado, de acuerdo con Wilhelm, permite a la fundación acompañar a los emprendedores que están desarrollando soluciones concretas frente a algunos de los desafíos más urgentes de la región.

"Apostamos por quienes están transformando realidades desde la innovación y el propósito, y por fortalecer su capacidad de generar cambios sostenibles a largo plazo", añade Wilhem.

¿Cómo participar del proceso?

Las startups que quieran postularse, deberán completar un formulario que estará habilitado hasta el 31 de mayo de 2026 en este enlace.

El proceso de selección incluye una fase de evaluación, entrevistas y 'demodays' locales, en los que los equipos finalistas presentan sus soluciones ante un jurado de expertos.

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Los emprendimientos seleccionados acceden posteriormente a un programa de acompañamiento y escalamiento, que se desarrollará entre agosto y diciembre, y culmina con un demoday regional final donde se anuncian los ganadores del premio económico.