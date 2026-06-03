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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con el programa La Noche, el exmandatario advirtió que "el presidente Petro ha violado la Constitución y la ley en esta campaña impunemente".

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez denunció en entrevista con el programa La Noche de NTN24 lo que calificó como un "gran fraude" electoral perpetrado mediante la imposición armada de grupos violentos en diversos territorios del país, que habrían obligado a la población a votar por Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos en muchos territorios de votar por Iván Cepeda. Ellos tienen esa alianza, ese contubernio con Petro y con Iván Cepeda", afirmó el líder del Centro Democrático, principal partido opositor al gobierno actual.

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En diálogo con Claudia Gurisatti, Uribe respaldó las declaraciones de la representante estadounidense María Elvira Salazar, quien advirtió que quienes participen en fraude electoral "acabarán atrapados en la lista negra de Estados Unidos".

El expresidente recordó experiencias pasadas: "En el pasado vivimos que se ganó la primera vuelta y se perdió la segunda por compra de votos. En una ocasión fue por Odebrecht, lo cual sigue en impunidad".

El exmandatario destacó especialmente la denuncia del candidato Abelardo de la Espriella, quien denunció un supuesto plan de compra masiva de votos con 60 mil millones de pesos, mencionando nombres propios, incluido el del ministro Armando Benedetti.

"El presidente Petro ha violado la Constitución y la ley en esta campaña, en las últimas semanas, como ha querido, impunemente", denunció Uribe, quien acusó al gobierno de comprar votos "con toda la fuerza, con toda la plata, con plata al debe".

Respecto a su relación con la administración Trump, Uribe aclaró: "Por estar recorriendo países, por ser un agitador de la calle, por estar en las calles de Colombia a toda hora, llevo muchos meses sin buscar una conversación con el secretario Rubio".

Sin embargo, a través de NTN24 expresó: "Bienvenido lo que pueda hacer Estados Unidos. Ojalá la comunidad internacional se moviera".

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El expresidente cuestionó la capacidad de los observadores internacionales de detectar la presión que ejercen las organizaciones criminales en las regiones de Colombia. "Aquí ya el trabajo lo hicieron los grupos de bandidos en todo el país, imponiendo votar por Cepeda y Petro".

Sobre las acusaciones de Petro contra el presidente Donald Trump por intervención electoral, Uribe respondió: "Gustavo Petro ha querido intervenir en elecciones de Estados Unidos. Hoy algunos congresistas norteamericanos le recordaron cómo él pedía en la Florida que votaran por los demócratas".

Finalmente, Uribe planteó que "la soberanía se está perdiendo a manos de los grupos terroristas" y propuso que De la Espriella establezca "cuanto antes el paso de un gran acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel".

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