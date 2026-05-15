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El fenómeno de El Niño se adelanta en Colombia y organizaciones hacen un llamado para atender la eventual “emergencia climática”

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Fenómeno El Niño | Foto Canva
Fenómeno El Niño | Foto Canva
Las zonas con mayor vulnerabilidad en el país son el Pacífico, el Caribe y la zona Andina.

El fenómeno meteorológico “El Niño” anticipa llegada a Colombia, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), aumentó entre el 62% al 82% las condiciones del fenómeno para el trimestre de mayo, junio y julio.

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La ministra de Ambiente, Irene Vélez, alertó este viernes y explicó en una rueda de prensa que “tenemos 82% de probabilidad de que El Niño se consolide entre mayo, junio o julio. Esa probabilidad cambió ayer y por eso la alarma es que pudiese estar anticipado”.

A su vez, la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echverri, afirmó que en las últimas semanas se habían registrado “incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país”.

Las zonas con mayor vulnerabilidad frente a estos fenómenos son el Pacífico, el Caribe y la zona Andina.

“Las lluvias por debajo de lo normal registradas durante los últimos meses podrían favorecer que el eventual desarrollo de El Niño ocurra en un contexto ya deficitario”, dijo Vélez.

Y destacó que “el Gobierno Nacional hace un llamado a fortalecer las acciones anticipatorias y de preparación frente a las altas temperaturas, el déficit hídrico y los incendios forestales”.

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Para tratar de mitigar el evento, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, recalcó que las autoridades locales, como alcaldías y gobernaciones, son las responsables de tomar acciones correspondientes para atender la “emergencia climática”.

“Es necesario comenzar a programar campañas de ahorro de agua, energía y prevención de incendios y estrategias que eviten impacto sobre la vegetación y fauna local”, concluyó Carrillo.

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