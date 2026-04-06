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Lunes, 06 de abril de 2026
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Carros

“La movilidad eléctrica no es el futuro, es el presente”: Ricardo Soler, experto en automovilismo

abril 6, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La transición hacia los vehículos eléctricos avanza a nivel global y ya marca hitos históricos.

En Europa, los vehículos eléctricos lograron superar en ventas a los de combustión en un mes de 2025, mientras que en el mundo cerca del 20% de los vehículos vendidos ya son 100 % eléctricos.

América Latina no es ajena a este crecimiento. Países como México y Brasil lideran el mercado regional por volumen, mientras que Uruguay se posiciona como uno de los líderes globales en participación, superando incluso el promedio europeo.

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En Colombia, el avance también es visible. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han impulsado la instalación de infraestructura de carga, y el país ya cuenta con más de 300 puntos disponibles.

Para Ricardo Soler, este crecimiento responde a una transformación estructural:

“Es una tendencia mundial. La transición energética está impactando especialmente a la movilidad, y América Latina tiene una vocación medioambiental muy fuerte”.

El experto destaca que Colombia tiene una ventaja clave frente a otros países: su matriz energética, basada en gran parte en fuentes hidroeléctricas, lo que favorece el uso de energías limpias en el transporte.

Sin embargo, advierte que aún existen retos importantes, especialmente en infraestructura y percepción ciudadana:

“No crece más rápido el mercado porque hay temores sobre la falta de estaciones de carga. Hay que dar el paso y seguir construyendo esta transición”.

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