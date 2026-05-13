NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Protesta en Venezuela

Ola de manifestaciones en Caracas para exigir justicia por el caso de Víctor Quero y todos los desaparecidos del régimen chavista

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Decenas de manifestantes salieron a las calles de la capital de Venezuela con pancartas negras y blancas.

Este miércoles 13 de mayo se vive una jornada de manifestaciones ciudadanas en Caracas, Venezuela, donde estudiantes, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas protestan para exigir justicia por el caso de Víctor Quero y todos los desaparecidos.

Además, exigen al régimen chavista la libertad para todos los presos políticos y acabar con el sufrimiento de las familias separadas.

Decenas de manifestantes salieron a las calles de la capital con pancartas negras y blancas, cuyos mensajes eran claros para la dictadura: “Libertad”, “Libérenlos”, “Reconozcan”.

Cabe mencionar que recientemente tomó relevancia el caso de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia estatal y enterrado sin previo aviso a su madre.

Una de las participantes de las manifestaciones fue Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quien denunció la dura situación de muchos presos políticos.

"Más de 27 presos han muerto en custodia del Estado y 27 presos que no reciben justicia, ni menos reciben una investigación independiente", señaló, subrayando que, aunque el caso de Quero es grave, hay que recordar todos los fallecidos bajo custodia del régimen.

Baduel, quien es hermana del preso político Josnars Baduel, pidió la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas en el país, al tiempo que exigió justicia y el cese de los tratos crueles.

“La muerte de Víctor Quero en el Rodeo 1 es el patrón que hemos venido denunciando de que ese lugar es un centro de tortura que los va acabando progresivamente y que además son víctimas de un patrón de falta de atención médica y es por eso que mueren en la cárcel”, denunció.

Temas relacionados:

Protesta en Venezuela

Presos políticos

Marchas

Caracas

Liberación de presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo que cambiarse el nombre para poder entrar con el presidente Donald Trump a China: ¿cómo se llama ahora?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Rick Scott, Delcy Rodríguez | Foto AFP
Régimen venezolano

"Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy": Rick Scott expresa descontento sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/
Administración Trump

Régimen de Irán promete "responder pronto" por ataque y decomiso de EE. UU. a uno de sus cargueros

Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Hungría

El viral baile que protagonizó un político húngaro en celebración del triunfo de su partido en las elecciones

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rick Scott, Delcy Rodríguez | Foto AFP
Régimen venezolano

"Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy": Rick Scott expresa descontento sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/
Administración Trump

Régimen de Irán promete "responder pronto" por ataque y decomiso de EE. UU. a uno de sus cargueros

Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Hungría

El viral baile que protagonizó un político húngaro en celebración del triunfo de su partido en las elecciones

Estrecho de Ormuz (AFP)
Ataque al régimen de Irán

En medio de las tensiones en Medio Oriente, negociador del régimen de Irán dice que su país "ni siquiera ha empezado" los enfrentamientos por el Estrecho de Ormuz

Aviones | Foto Canva
Seguridad

Nación sudamericana "intensificará" frecuencia de aviones y autobuses para deportar inmigrantes irregulares

Selección Irán - EFE
Mundial 2026

El presidente de la FIFA confirma la participación de Irán en el Mundial de 2026: "Jugará en Estados Unidos"

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre