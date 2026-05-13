Ola de manifestaciones en Caracas para exigir justicia por el caso de Víctor Quero y todos los desaparecidos del régimen chavista

Este miércoles 13 de mayo se vive una jornada de manifestaciones ciudadanas en Caracas, Venezuela, donde estudiantes, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas protestan para exigir justicia por el caso de Víctor Quero y todos los desaparecidos.

Además, exigen al régimen chavista la libertad para todos los presos políticos y acabar con el sufrimiento de las familias separadas.

Decenas de manifestantes salieron a las calles de la capital con pancartas negras y blancas, cuyos mensajes eran claros para la dictadura: “Libertad”, “Libérenlos”, “Reconozcan”.

Cabe mencionar que recientemente tomó relevancia el caso de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia estatal y enterrado sin previo aviso a su madre.

Una de las participantes de las manifestaciones fue Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quien denunció la dura situación de muchos presos políticos.

"Más de 27 presos han muerto en custodia del Estado y 27 presos que no reciben justicia, ni menos reciben una investigación independiente", señaló, subrayando que, aunque el caso de Quero es grave, hay que recordar todos los fallecidos bajo custodia del régimen.

Baduel, quien es hermana del preso político Josnars Baduel, pidió la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas en el país, al tiempo que exigió justicia y el cese de los tratos crueles.

“La muerte de Víctor Quero en el Rodeo 1 es el patrón que hemos venido denunciando de que ese lugar es un centro de tortura que los va acabando progresivamente y que además son víctimas de un patrón de falta de atención médica y es por eso que mueren en la cárcel”, denunció.