Miembros del “Escudo de las Américas” se solidarizan con el presidente de Bolivia en medio de los intensos bloqueos y protestas que afronta el país

Los miembros del Escudo de las Américas se solidarizaron y manifestaron su respaldo al mandato del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en medio de las intensas protestas que se viven en la nación sudamericana, en las cuales los manifestantes exigen la renuncia del mandatario, que tan solo lleva seis meses en el poder.

Por medio de un comunicado publicado en el portal web oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los gobiernos de “Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago” expresaron su preocupación por la situación que se vive en territorio boliviano, donde las manifestaciones no cesan.

“Los países miembros del Escudo de las Américas expresamos nuestra profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”, dice el oficio.

En medio de la crisis que vive Bolivia, las naciones antes mencionadas expresaron su profundo respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Paz e hicieron un llamado a los “manifestantes a que expresen sus preocupaciones de manera pacífica y respetan las instituciones democráticas”.

También indicaron que los “bloqueos” impiden que tanto los “combustibles como los suministros médicos” lleguen a su destino, situaciones que afectan el trabajo que adelanta Paz Pereira, quien intenta “para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión”.

Finalmente, reiteraron su compromiso en pro de la democracia y la seguridad de la región.

“El Escudo de las Américas está comprometido a fortalecer la cooperación en todo el Hemisferio Occidental, apoyando la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”, puntualizaron.

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Mientras tanto, las manifestaciones en Bolivia siguen escalando. Este viernes, los ciudadanos una vez más exigieron en las calles la renuncia de Rodrigo Paz e incluso se enfrentaron con policías antimotines.