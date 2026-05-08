En busca de la ventaja, América vs. Santa Fe, uno de los encuentros más vibrantes de la jornada: así se disputarán los juegos de ida de los playoffs de fútbol colombiano

Durante este sábado 9 y domingo 10 de mayo se disputarán los encuentros de ida de los playoffs de la Liga BetPlay Apertura 2026, instancia de la competencia en la que ocho buscarán acercarse a su gran objetivo, la tan anhelada estrella de mitad de año.

Los encargados de abrir la jornada de los cuartos de final del campeonato serán Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, juego que se disputará en el estadio Metropolitano de Techo de la capital colombiana, pese a los Múltiples intentos por desarrollar el juego en El Campín.

Así lo notificó Inter, por medio de un comunicado, por medio del cual manifestó que, pese a adelantar “múltiples conversaciones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás actores involucrados en la organización del evento (…) no fue posible llevar a cabo a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano”.

En ese sentido, el Metropolitano de Techo albergará el juego entre 'Los Cóndores' y 'Verdolagas', a partir de las 4:00 pm, hora de Colombia. Un partido que se enfrenta al primero de la fase de todos contra todos contra el último clasificado a los playoffs de la competencia.

Finalizado este encuentro, se dará inicio al duelo entre los Deportes Tolima y el Deportivo Pasto, dos escuadras que durante el desarrollo del campeonato lograron consolidarse dentro de los ocho, lo cual les permitió clasificarse de manera anticipada a los cuartos de final del fútbol colombiano.

Los 'Pijaos' vienen motivados tras sumar de a tres en su más reciente por la Copa Libertadores, donde vencieron 3-0 a Nacional de Uruguay, durante la cuarta fecha del campeonato internacional.

Entre tanto, los 'Volcánicos', sin desgaste físico, buscarán quedarse con la ventaja en su visita al Manuel Murrillop Toro.

El juego entre los Deportes Tolima y el Deportivo Pasto se iniciará desde las 6:10 pm hora colombiana.

América vs. Santa Fe: el partido más apetecido de los play-offs

La jornada sabatina finalizará con el encuentro entre 'Escarlatas' y 'Cardenales', el encuentro más destacado de los cuartos de final de la competencia. A diferencia de los juegos anteriores, estos dos equipos llegan en igualdad de condiciones, en cuanto a desgaste físico se refiere, pues ambos vienen de tener actuación en torneos Conmebol.

Mientras el conjunto vallecaucano sacó ventaja en su visita a Alianza Atlético, tras su victoria 2 goles a 0, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, la escuadra capitalina dejó escapar el triunfo en los últimos minutos ante Corinthians por la Copa Libertadores.

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Además, durante la fase de todos contra todos, la 'mechita' mostró un mayor rendimiento, clasificándose de manera anticipada a los playoffs, mientras que los 'Cardenales' tuvieron que jugarse la toda durante la última fecha de esta instancia para alcanzar esta fase.

El juego entre el América de Cali e Independiente Santa Fe será el sábado 9 de mayo en el Pascual Guerrero a partir de las 8:20 pm, hora de Colombia.

Entre tanto, la jornada culminará el domingo con el partido entre el Once Caldas y el Junior, un encuentro en el que ambos buscarán sumar de a tres y no ceder puntos durante las primeras tres fechas.

Por un lado, el 'blanco blanco' viene con más días de preparación y descanso, aspectos que sin duda alguna juegan a su favor y en contra de los 'Tiburones', quienes vienen con un desgaste físico y una eliminación adelantada de la Copa Libertadores.

El juego de ida de los cuartos de final del fútbol colombiano entre Once Caldas y Junior se disputará el domingo 10 de mayo, en el estadio Palogrande de Manizales, a partir de las 6:10 pm, hora colombiana.