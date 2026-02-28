Estados Unidos deroga el histórico ‘Dictamen de Peligro’: "Nos quedamos en una situación de desventaja para luchar contra la crisis climática"

El dictamen, adoptado durante el gobierno de Barack Obama tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, determinó que seis gases —entre ellos el dióxido de carbono y el óxido nitroso— representan una amenaza para la salud pública. Desde entonces, sirvió de fundamento para regular emisiones de vehículos y plantas eléctricas a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Trump aseguró que su eliminación permitirá ahorrar más de un billón de dólares en costos regulatorios y reducir el precio promedio de los automóviles nuevos, sin embargo, la decisión se suma a otras adoptadas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, como el retiro de EE.UU. del Acuerdo de París o la suspensión de incentivos para vehículos eléctricos.

El mandatario también ha promovido la expansión petrolera, defendido la minería del carbón y frenado proyectos de energías renovables y vehículos eléctricos, desmontando muchas de las políticas climáticas impulsadas por la administración de Joe Biden.

En entrevista con el programa Clic Verde, María Luisa Rossel, portavoz de la National Wildlife Federation, calificó la decisión como “muy preocupante” y advirtió que existe un consenso científico y legal que ha demostrado que estas emisiones son nocivas para la salud y el medioambiente.

“Al eliminar esta declaración, la EPA pierde la principal herramienta que tenía para regular las emisiones contaminantes”, afirmó.

El impacto de esta desregulación, según Rossel, afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Explicó que la comunidad hispana, debido a su ubicación geográfica cerca de zonas industriales y plantas de energía, enfrentará mayores riesgos de enfermedades cardíacas y pulmonares.

"Nos quedamos en una situación de desventaja para luchar contra la crisis climática, y ahora la responsabilidad recae en las autoridades locales y en las batallas legales que se interpongan en las cortes", añadió la vocera.