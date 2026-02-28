NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Cambio Climático

Estados Unidos deroga el histórico ‘Dictamen de Peligro’: "Nos quedamos en una situación de desventaja para luchar contra la crisis climática"

febrero 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La administración de Donald Trump revocó la normativa de 2009 que calificaba los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública. Durante años, la medida respaldó regulaciones de vehículos, centrales eléctricas y otros sectores bajo la Ley de Aire Limpio.

El dictamen, adoptado durante el gobierno de Barack Obama tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, determinó que seis gases —entre ellos el dióxido de carbono y el óxido nitroso— representan una amenaza para la salud pública. Desde entonces, sirvió de fundamento para regular emisiones de vehículos y plantas eléctricas a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Trump aseguró que su eliminación permitirá ahorrar más de un billón de dólares en costos regulatorios y reducir el precio promedio de los automóviles nuevos, sin embargo, la decisión se suma a otras adoptadas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, como el retiro de EE.UU. del Acuerdo de París o la suspensión de incentivos para vehículos eléctricos.

o

El mandatario también ha promovido la expansión petrolera, defendido la minería del carbón y frenado proyectos de energías renovables y vehículos eléctricos, desmontando muchas de las políticas climáticas impulsadas por la administración de Joe Biden.

En entrevista con el programa Clic Verde, María Luisa Rossel, portavoz de la National Wildlife Federation, calificó la decisión como “muy preocupante” y advirtió que existe un consenso científico y legal que ha demostrado que estas emisiones son nocivas para la salud y el medioambiente.

o

“Al eliminar esta declaración, la EPA pierde la principal herramienta que tenía para regular las emisiones contaminantes”, afirmó.

El impacto de esta desregulación, según Rossel, afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Explicó que la comunidad hispana, debido a su ubicación geográfica cerca de zonas industriales y plantas de energía, enfrentará mayores riesgos de enfermedades cardíacas y pulmonares.

"Nos quedamos en una situación de desventaja para luchar contra la crisis climática, y ahora la responsabilidad recae en las autoridades locales y en las batallas legales que se interpongan en las cortes", añadió la vocera.

Temas relacionados:

Cambio Climático

Donald Trump

Medio Ambiente

Administración Trump

Calentamiento Global

Acuerdo de París

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab y Delcy Rodríguez (EFE)
Álex Saab

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Corales - Foto Canva
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping - Foto EFE
Donald Trump

Estados Unidos advirtió que está listo para reanudar ensayos de armas nucleares y acusó a China de hacer pruebas secretas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolas Cage en 'Spider Noir' - Fotos Prime Video
Estrenos

Así luce Nicolas Cage en 'Spider-Noir', la nueva serie basada en los cómics de Marvel que llegará con una versión en blanco y negro y otra a color

Alex Saab y Delcy Rodríguez (EFE)
Álex Saab

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Corales - Foto Canva
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

Logo de la plataforma digital YouTube - Foto de referencia: Pexels
YouTube

Usuarios reportan fallas masivas de YouTube a nivel mundial

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping - Foto EFE
Donald Trump

Estados Unidos advirtió que está listo para reanudar ensayos de armas nucleares y acusó a China de hacer pruebas secretas

Javier Milei | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Gobierno de Milei anuncia excarcelación de ciudadano argentino detenido de "manera arbitraria" en Venezuela desde 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre