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Martes, 02 de junio de 2026
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Elecciones en Venezuela

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rubén Chirino, presidente de Meganálisis, habló con NTN24 sobre la reciente encuesta realizada a los venezolanos, en la cual expresaron su anhelo de que se lleven a cabo unas elecciones presidenciales pronto.

La encuestadora Meganálisis recientemente llevó a cabo una encuesta vía telefónica a más de 1000 venezolanos en el país, un estudio que mostró un margen de error de 2,9 y un nivel de confianza del 95%.

Por medio de estos resultados, la ciudadanía ha dejado ver su deseo de que se adelanten los comicios presidenciales, contradiciendo el comentario de Nicolás Maduro Guerra, quien ha manifestado que "no tiene la sensación de que los venezolanos quieran votar este año".

Frente a este tema, el programa La tarde de NTN 24 habló con Rubén Chirino, presidente de la encuestadora Meganálisis.

"En primer lugar, el chavismo es sin lugar a dudas un movimiento en el ocaso de su historia destinado a desaparecer, desarraigado por completo del imaginario colectivo, desconectado de las mayorías, pero de una manera profunda. Es simplemente un grupo residual; lo que en algún momento se conoció como el chavismo o movimiento de masas es algo pequeño, no supera los 5 puntos; hay vergüenza y arrepentimiento por parte de quienes lo llegaron a votar por encima del 95%”, dijo Chirinos.

Para Chirino es claro que “la gente quiere elecciones”; en ese sentido “dudo mucho de que (Nicolacito) tenga conexión muy certera con el sentir de las mayorías; creo que está desconectado por completo de esas realidades. La mayoría desea, anhela un evento electoral en el país de carácter presidencial”.

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio; el venezolano sabe que la elección que destraba, que permite abrir con una llave, digamos que casi dorada, una cantidad de puertas que tiene al país enterrado”, acotó.

En cuanto al planteamiento de unas elecciones, el presidente de Meganálisis señaló que, en todas las opciones expuestas a los ciudadanos, la líder democrática María Corina Machado lidera la opción de voto.

“En un escenario abierto, en un planteamiento meramente sin opciones, la primera opción sigue destacando María Corina Machado con un 69.8%, que es al mes de mayo la respuesta espontánea, seguido de Juan Pablo Guanipa con 4.9%, en respuesta espontánea, y en tercer lugar Delcy Rodríguez con 3.7%; el resto no llega a un punto, el caso del 1%”, indicó.

Añadió que “cuando cierras aún más y solamente colocas a María Corina Machado y Delcy Rodríguez, estamos hablando de 82.6 % que votaría por María Corina Machado vs. 4.5 % de Delcy Rodríguez; hablamos casi de un 80 % de diferencia”.

Referente a qué tanto están de acuerdo los venezolanos con que Delcy Rodríguez encabece la transición, Chirinos señaló que “en lo absoluto; este es un número que no deja de subir, ahora está en 93.8%. Delcy Rodríguez no es líder en Venezuela, no ha ganado nunca una elección en Venezuela; está ocupando una silla por una situación meramente provisional, aún llena de muchos puntos desconocidos y oscuros, a diferencia de otros personajes que representan el chavismo”.

Por último, respecto al agradecimiento de los venezolanos hacia Trump, señaló: "Continúa el proceso de descenso del agradecimiento con el presidente Donald Trump; estamos hablando de un perfil que estuvo alrededor del 92.2 % en enero; hoy en mayo se posiciona en 30.9; hablamos de más de 61 puntos de decaída".

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