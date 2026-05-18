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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Madrid

Revelan que cada vez más ciudadanos de este país sudamericano compran vivienda de lujo en Madrid, España

mayo 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Madrid - Foto Canva de referencia
Madrid - Foto Canva de referencia
En 2025 el 57% de las operaciones de compradores latinoamericanos fue para vivienda de uso principal y el 36% para inversión, según datos de Dils Lucas Fox.

El Informe LATAM 2025 de CEX-Invest in Spain y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) reveló que el capital colombiano se ubica ahora entre los principales flujos latinoamericanos hacia España, impulsado por la búsqueda de activos en euros y mercados estables.

El creciente interés de los colombianos por diversificar patrimonio en el exterior está impulsando nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria en Europa y Madrid se ubica como uno de los destinos más atractivos del mercado residencial premium.

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De acuerdo con el informe, el comprador colombiano en Madrid es principalmente empresario o directivo que busca diversificar patrimonio en un mercado estable y con proyección internacional.

Invierte entre 1 y 3 millones de euros con preferencia por zonas como Salamanca, Chamberí y Jerónimos, además de áreas vinculadas a proyectos familiares y educación internacional.

Aunque México y Brasil lideran el volumen regional, Colombia ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos 18 meses.

Uno de los cambios más relevantes del mercado es la reorientación del capital latinoamericano hacia Europa frente a destinos tradicionales como Estados Unidos.

Madrid ha fortalecido su posición como destino de inversión al ofrecer conectividad directa con Colombia, idioma compartido, seguridad jurídica y acceso al mercado europeo, factores que cada vez pesan más en las decisiones de inversionistas de alto patrimonio.

En el primer trimestre de 2026, el precio promedio alcanzó los 5,642 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 25%.

En zonas prime como Salamanca, Chamberí y Centro, los valores superan los 7,000 euros por metro cuadrado, mientras que el segmento de ultra lujo registra operaciones por encima de los 27,400 euros.

La eliminación de la Golden Visa en 2024 no ha frenado el interés extranjero, que continúa impulsado por la estabilidad y la valorización del mercado.

Según la inmobiliaria Dils Lucas Fox, en 2025 el 57% de las operaciones de compradores latinoamericanos fue para vivienda de uso principal y el 36% para inversión.

"El inversionista colombiano llega a Madrid tras comparar mercados internacionales y encuentra estabilidad, calidad de vida y valorización en Europa", señala Felipe Ocampo Lizarralde, citado en un comunicado de Dils Lucas Fox.

La inversión latinoamericana en el mercado inmobiliario español supera los 1,750 millones de euros desde 2019, según CBRE, con Madrid concentrando más del 75% de las operaciones en 2024.

Entretanto, la Moraleja se ha consolidado como una de las zonas más atractivas del segmento residencial de lujo en Madrid para compradores latinoamericanos con proyectos familiares gracias a su cercanía a colegios internacionales, amplias áreas verdes y viviendas de gran formato.

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Las proyecciones del mercado, según el comunicado, apuntan a la continuidad del ciclo positivo en Madrid, especialmente en el segmento de lujo, aunque con una moderación del ritmo de crecimiento frente a 2025 debido a la limitada disponibilidad de vivienda nueva en zonas consolidadas y la fuerte demanda internacional que mantiene la presión sobre los precios.

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