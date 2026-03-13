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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Francia

"La postura de Francia es puramente defensiva": Macron habla sobre situación en Irán y Ucrania en encuentro con Zelenski

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Emmanuel Macron declaró que la postura de Francia en los ataques en Oriente Medio sigue siendo “puramente defensiva”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este viernes a París para mantener conversaciones con su par francés, Emmanuel Macron, sobre cómo aumentar la presión sobre Rusia y evitar que la guerra en Irán "eclipse" el conflicto en Ucrania.

La visita del presidente ucraniano a Francia desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 llega en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel con Irán, los cuales podrían afectar a las negociaciones entre Kiev y Moscú.

Macron recibió con un apretón de manos a Zelenski a su llegada al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa en París. El objetivo es evitar que el régimen de Irán "eclipse" el conflicto en Ucrania, dijo un consejero de Macron.

En medio del encuentro, Emmanuel Macron declaró que la postura de Francia en la guerra de Oriente Medio sigue siendo “puramente defensiva”, a pesar de que un dron iraní mató a un soldado francés en la región autónoma del Kurdistán iraquí.

“La postura de Francia es puramente defensiva, en apoyo de sus aliados, y de ninguna manera justifica un ataque en su contra”, afirmó Macron.

La presidencia rusa afirmó días atrás que la reunión prevista en París obstaculizaría el proceso de paz, cuando Washington propuso nuevas negociaciones la próxima semana, y que "la mera idea de intentar presionar a Rusia es absurda".

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Las conversaciones entre Macron y Zelenski debían centrarse en aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia, apuntando a la "flota fantasma" que usa para transportar petróleo en violación de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, según la presidencia francesa.

Pero Estados Unidos dijo el jueves que permitirá la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, en un intento por enfriar los precios internacionales del crudo después de que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero desataran una guerra regional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que la nueva autorización tiene como objetivo "ampliar el alcance global de la oferta existente" de crudo.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró este viernes la decisión como un error. "Queremos asegurarnos de que Rusia no aproveche la guerra en Irán para debilitar a Ucrania", afirmó.

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