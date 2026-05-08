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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Aficionados se sorprenden por alto costo del tren hacia uno de los estadios más importantes del Mundial de 2026: se incrementó en casi 100 dólares

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Las autoridades norteamericanas decidieron reducir el precio, sin embargo, sigue siendo muy alto para los aficionados.

A pocos días del Mundial de 2026, los aficionados siguen quejándose de los altos costos en las entradas y ahora en el transporte público.

En medio de una indignación generalizada entre los aficionados, el costo del boleto de tren entre Nueva York y el estadio de la final del Mundial fue reducido de 150 a 105 dólares, informó este jueves el responsable del sistema de transporte.

La tarifa habitual de ida y vuelta desde Manhattan al MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), un trayecto de unos 30 kilómetros, es de 12,90 dólares.

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"Me complace que podamos reducir el precio al menos un 30% y bajar el costo a 105 dólares por billete", dijo Kris Kolluri, jefe del sistema de tránsito de Nueva Jersey, que tiene a su cargo el trayecto.

La gobernadora del estado, Mikie Sherrill, "pidió a NJ TRANSIT que buscara patrocinios privados y otras fuentes para reducir el costo del billete", señaló Kolluri.

La capacidad del MetLife Stadium, sede de la final del 19 de julio, es de 78.000 espectadores.

Aun con esta reducción, es poco probable que concluya la polémica sobre el costo de este transporte, cuya alza fue anunciada en abril provocando reproches incluso de la FIFA.

El organizador del Mundial, también en el ojo del huracán por el elevado costo de las entradas para los partidos, había señalado anteriormente que los acuerdos originales con las ciudades sede "exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos".

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Posteriormente hubo una renegociación que estipuló que el transporte se ofreciera "a precio de costo" en los días de partido, precisó la FIFA.

A diferencia del MetLife Stadium, los aficionados de Filadelfia pagarán 2,90 para trasladarse en metro al Financial Field, otra sede del Mundial, y podrán regresar gratuitamente.

Estados Unidos, coanfitrión del Mundial junto a México y Canadá, albergará la mayor parte de los partidos del certamen que arranca el 11 de junio.

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