Estados Unidos anunció sanciones para entidades económicas controladas por el régimen de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció nuevas sanciones para entidades controladas por el régimen de Cuba, en un nuevo intento de la Administración republicana por aumentar la presión contra la dictadura castrista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue quien anunció las sanciones que incluye a una empresa mixta en la que participa la minera canadiense Sherritt, la cual informó sobre su salida de la isla caribeña en un anuncio casi simultáneo.

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El jefe de la diplomacia del la Administración Trump también anunció nuevas sanciones contra Gaesa, un conglomerado empresarial dirigido por las Fuerzas Armadas del régimen que se estima controla alrededor del 40% de la economía cubana.

Sometida anteriormente a sanciones, Gaesa se enfrenta ahora nuevas sanciones en virtud de un decreto firmado la semana pasada por el presidente de EE. UU., que define partes de la economía de Cuba por las que la banca extranjera incurriría en sanciones si ejecutan transacciones.

Rubio, quien tiene ascendencia cubana y se ha consagrado como feroz crítico de la dictadura castrista, señaló: "A solo 90 millas (unos 145 kilómetros) del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha ofrecido al mejor postor como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras".

Además, advirtió: "Pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas".

Sobre Gaesa, el funcionario norteamericano señaló que "está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta".

De acuerdo con una investigación del diario Miami Herald, basada en unos documentos filtrados, estimó que Gaesa tenía 18.000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado.

Las recientes medidas ocurren en momentos en los que Trump habla públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba.