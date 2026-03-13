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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Irán

Secretario de Guerra Pete Hegseth afirma que el líder del régimen de Irán "está herido y posiblemente desfigurado": "No es tan supremo"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Mojtaba Jamenei - Foto AFP
Mojtaba Jamenei - Foto AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos indicó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aparentemente se encuentra herido.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este viernes que el actual líder supremo del régimen iraní se encuentra "herido y probablemente desfigurado" tras una serie de ataques estratégicos.

"Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado", declaró el jefe del Pentágono en una rueda de prensa, señalando que el líder del régimen iraní no se había presentado en persona el jueves, en su primera aparición pública desde su nombramiento el domingo.

Hegseth aseguró que Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de los ataques contra el régimen de Irán.

"Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día", dijo.

Entretanto, el medio británico Daily Mail publicó este jueves que el nuevo líder supremo del régimen de Irán e hijo de su abatido antecesor Alí Jameneí, está "en coma" y ha perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos.

El Daily Mail basó sus informaciones en un informe sobre el que asegura que tuvo acceso y coincide con el primer pronunciamiento conocido hasta el momento de Mojtaba Jameneí.

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La televisión estatal iraní difundió un comunicado de prensa Mojtaba Jamenei, que sigue sin aparecer en público en medio de los rumores sobre las que serían serias heridas que tiene tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen.

Jamenei, hijo del abatido Alí Jameneí, habló de venganza en lo que es su primer mensaje tras la muerte de su padre, indicó que mantendrá cerrado el Estrecho de Ormuz y atacará bases estadounidenses.

"Hasta ahora, una parte limitada de esta venganza se ha concretado, pero hasta que se concrete por completo, este caso seguirá siendo una de nuestras prioridades", declaró Jamenei, según el comunicado.

En su declaración, Jamenei exigió el cierre de las bases estadounidenses en la región. También pidió bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder también agradeció a los aliados de Irán en la región, incluyendo a Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y los grupos armados en Irak.

"Consideramos a los países del Frente de Resistencia nuestros mejores amigos, y la causa de la resistencia y el Frente de Resistencia son parte inseparable de los valores de la Revolución Islámica", declaró.

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