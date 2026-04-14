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Martes, 14 de abril de 2026
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Yeferson Soteldo

Yeferson Soteldo sorprende al mostrar su extrema rutina de recuperación tras los partidos: aficionados venezolanos no dudaron en criticarlo

abril 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense - Foto: EFE
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense - Foto: EFE
El atacante venezolano reveló cómo es su exigente proceso después de cada encuentro que disputa en Brasil, pero le llovieron muchos comentarios.

El jugador venezolano Yeferson Soteldo se convirtió en los últimos años en uno de los futbolistas más importantes de su país a nivel internacional. No obstante, tras la eliminación de la selección venezolana del Mundial 2026 en las últimas Eliminatorias, el atacante del Fluminense ha sido blanco de duras críticas por su bajo rendimiento vistiendo los colores de La Vinotinto.

En las últimas horas, se conoció un video en el que el atacante nacido en Acarigua muestra cómo se recupera después de cada encuentro que disputa con su equipo brasileño.

El corto video que dura menos de un minuto muestra el paso a paso de Soteldo y la exigente rutina que cumple tras cada encuentro que disputa.

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En las imágenes se observa a Soteldo saliendo de un sauna directamente hacia a un barril con agua helada y cubos gigantes de hielo. El jugador venezolano se sumerge completamente.

Posteriormente, Soteldo introduce su cuerpo en lo que parece ser una almohadilla negra que emite una luz roja desde su interior.

La recuperación del jugador generó todo tipo de reacciones en redes sociales, incluidas varias críticas en su contra.

Y de ahí para la discoteca”; “El jugador que habla como si fuera ganado algo alguna vez”; “Para meter un gol en seis años”; “Todo para pararse arriba de la pelota”; “Lleva como ocho años en el hielo”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

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Cabe resaltar que Soteldo no fue convocado para los últimos partidos amistosos de La Vinotinto tras la eliminación del Mundial 2026 por el nuevo entrenador Oswaldo Vizcarrondo.

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