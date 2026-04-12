"El proceso ha sido absolutamente irregular": exministro peruano denuncia inconsistencias durante las elecciones presidenciales

Miguel Rodríguez Mackay, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, internacionalista y actual presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (IPEDIRI), dijo que el proceso de las elecciones presidenciales en el país "ha sido absolutamente irregular".

"Hemos visto en verdad mesas de sufragio que nunca se abrieron, más de 211 mesas de sufragio. Hemos visto, constatado, que cerca de 63.300 personas no han podido ejercer su derecho a la votación", denunció el exministro peruano.

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La razón por la que los ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al sufragio, de acuerdo con el analista, fue porque "nunca se abrieron las mesas".

"La empresa que fue contratada para el proceso de dejar el material electoral, pues ha sido realmente inepta, deficiente", señaló.

Durante la jornada, el exministro expuso que había tenido lugar un fenómeno que llamó "resultado a boca de urna, es decir, lo que se le pregunta a la gente habiendo terminado de votar en la mesa de sufragio".

Sin embargo, agregó que era importante esperar los resultados oficiales, que eran los que iban a indicar cómo transcurrió realmente la jornada electoral.

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"La organización que se encarga del proceso, que es la ONPE, ha dicho que a las 10 de la noche, hora de Perú, hora de Colombia, habrá una primera oficialización del conteo rápido", adelantó.