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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Régimen venezolano ordenó exhumación del cadáver de Víctor Hugo Quero tras reconocer que murió hace meses y fue enterrado sin aviso a su madre

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Sede el Ministerio Público de Venezuela / Víctor Hugo Quero, prisionero político venezolano - Fotos: EFE
Sede el Ministerio Público de Venezuela / Víctor Hugo Quero, prisionero político venezolano - Fotos: EFE
Quero, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuesto cargos de "terrorismo".

Este jueves el Ministerio Público (MP) del régimen venezolano abrió la "investigación penal" por la muerte del prisionero político Víctor Hugo Quero Navas.

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Según un comunicado de la instancia afín a la dictadura, se ordenó la exhumación del cadáver.

"El Ministerio Público anuncia el inicio de una investigación penal en relación con la muerte del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I, desde el 3 de enero de 2025", arranca la circular.

Asimismo, prosigue: "para el desarrollo de esa investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de DD. HH., con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial".

En dicha notificación en ilegítimo Ministerio Público venezolano acotó que "como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver del ciudadano antes identificado, con un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal".

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Finalmente, se lee en el comunicado: "El Ministerio Público ratifica que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión".

El régimen de Venezuela reconoció este 7 de mayo la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

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Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Quero, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuesto cargos de "terrorismo".

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