"Nos tenemos y nos levantamos": María Corina Machado publica emotivo video al cumplirse un mes de los terremotos en Venezuela

Al cumplirse exactamente un mes de los trágicos sismos que golpearon diversas regiones de Venezuela, la líder democrática María Corina Machado público un emotivo mensaje acompañado de un video en la red social X, en el que enalteció la fuerza, la unión, y la resiliencia del pueblo venezolano frente a la catástrofe.

En la publicación, Machado destacó cómo la propia ciudadanía organizada asumió el liderazgo del cuidado mutuo y la solidaridad en los momentos más oscuros de la emergencia.

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"Nos tenemos. Durante ya un mes nos sostuvimos, nos alentamos, nos consolamos. Dejamos el alma y muchos, también sus manos. Nos tenemos y nos levantamos", dijo la ganadora del Premio del Nobel Paz María Corina.



El video no solo rinde homenaje a los que perdieron todo, sino también a miles de voluntarios, brigadistas y familias que se volcaron a las calles de la capital para socorrer a sus vecinos ante la falta de respuesta rápida del régimen.

Mientras la comunidad internacional debate los mecanismos para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y el restablecimiento de las garantías democráticas en el país, el mensaje de María Corina Machado busca consolidar la unión civil en el terreno.

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Ratificó que la reconstrucción de Venezuela no depende únicamente del liderazgo político, sino de la fuerza colectiva de un país que busca ponerse de pie ante la adversidad.