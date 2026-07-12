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Domingo, 12 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Ya son cerca de 4.500 los muertos por los potentes terremotos en Venezuela: actualizan el balance oficial

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
La tragedia ha cobrado la vida de 4.490, según el último balance del domingo 12 de julio.

A dieciocho días de ocurrida la tragedia en Venezuela por los terremotos, los muertos continúan en aumento, según reportaron las autoridades del país latinoamericano.

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En un mensaje en su cuenta de X, el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, reportó que este domingo la cifra aumentó a 4.490 mientras que los heridos a 16.740.

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Por otro lado, la actualización indica que el número de rescatados a la fecha es de 6.462 y las familias atendidas 120.794.

Los potentes terremotos del 24 de junio dejaron a gran parte de Venezuela devastada, con decenas de edificios colapsados y otros afectados estructuralmente.

Según el reporte, al menos 190 edificios se derrumbaron por cuenta de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

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Ante eso, las autoridades contabilizan 17.907 personas sin vivienda por los destrozos.

Para atender la emergencia, múltiples brigadas de rescatistas de varios países llegaron a Venezuela para ayudar con las labores de rescate.

Además, se han instalado hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España, cuyos médicos en terreno tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven de forma bastante precaria los damnificados.

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