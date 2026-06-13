“Las decisiones las toma Estados Unidos y el régimen solo obedece”: periodista sobre la caída de ‘Niño’ Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua

La primera ofensiva conjunta de Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez contra grupos terroristas en el interior de Venezuela terminó con la baja de Héctor ‘niño’ Guerrero, jefe de la banda de crimen organizado trasnacional, el Tren de Aragua.

El ataque tuvo lugar en el sureste del estado Bolívar, que hace parte de la zona de explotación mineral conocida como el arco minero del Orinoco, históricamente dominado por organizaciones criminales.

El presidente Donald Trump recordó que durante su campaña presidencial en 2024 prometió expulsar a los criminales vinculados al Tren de Aragua y hacer justicia por las decenas de víctimas que han dejado en la unión americana.

Ronna Risquez, periodista de investigación en temas de violencia y crimen organizado, autora del libro "El Tren de Aragua", se conectó en La tarde de NTN24 para hablar al respecto de la operación que terminó con la muerte de ‘Niño’ Guerrero y fue contundente al señalar que todo fueron decisiones de Estados Unidos, ellos dieron la orden y el régimen venezolano solo obedeció.

“Lo que pasa es que Venezuela está bajo el mando de Estados Unidos, el régimen no está tomando decisiones porque hasta la designación de los encargados lo hizo Donald Trump, simplemente les ordenaron lo que había que hacer y ya. Las decisiones no las toma el régimen, las toma Estados Unidos”, aseveró la periodista.

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“Ha habido varios episodios que dejan ver que, en Venezuela, esa cacareada independencia y soberanía de la que se jactaba el chavismo para cuestionar al imperialismo pues ya es un chiste”, complementó Risquez.

Por último, se refirió a lo que afecta al Tren de Aragua la muerte del ‘Niño’ Guerrero: “Es un golpe importante al Tren de Aragua, organización que ya venía afectada primero desde la toma de la prisión de Tocorón y después con la captura de Maduro, esto debilitó al Tren de Aragua y esto puede ser una estocada importante porque el Niño Guerrero ejercía un liderazgo muy marcado incluso a las células fueras de Venezuela y aunque hay otras personas que pueden asumir el liderazgo no tienen el don de mando del ‘Niño’ Guerrero”.