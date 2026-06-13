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Sábado, 13 de junio de 2026
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DEA

La advertencia de la DEA a los carteles de la droga tras ataque letal de EE. UU. en Venezuela que eliminó a "Niño Guerrero", jefe del Tren de Aragua

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque contra Niño Guerrero - Captura de video
Ataque contra Niño Guerrero - Captura de video
La agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas, aseguró que junto a sus socios "continuará persiguiendo con firmeza a los cárteles terroristas".

Terrance Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), reaccionó a la muerte del máximo cabecilla del Tren de Aragua, Héctor "Niño" Guerrero, durante un operativo de Estados Unidos en Venezuela, que fue apoyado por el régimen de Delcy Rodríguez.

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Según Cole, "la muerte de Guerrero supone un importante revés para Tren de Aragua y un recordatorio de que los líderes criminales no pueden escapar de la justicia".

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"Creía que podía escapar del alcance de las fuerzas del orden desde un refugio seguro. Estaba equivocado", aseguró en un comunicado.

La DEA, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas, aseguró que junto a sus socios “continuará persiguiendo con firmeza a los cárteles terroristas designados ya sus líderes dondequiera que operen”.

“Ningún rango está fuera de su alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”, sentenció.

La muerte de su cabecilla fue confirmada el viernes por el presidente Donald Trump, quien aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque "rápido y letal" contra el jefe del Tren de Aragua en territorio venezolano.

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Posteriormente, el régimen chavista confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores había sido "neutralizado" y que hubo "enfrentamientos" con integrantes de "estructuras de delincuencia organizada" en el sureste del estado Bolívar.

Al momento de su muerte, Washington mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura.

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