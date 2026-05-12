Las FDI revelan imágenes exclusivas de los alojamientos utilizados por terroristas de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron unas imágenes exclusivas de los alojamientos utilizados por terroristas del grupo extremista proiraní Hezbolá.

De acuerdo con un informe de las FDI, se llevaron a cabo operaciones para atacar la infraestructura del grupo terrorista en el área de Litani, al sur de la Línea de Defensa Avanzada, donde se atacaron “más de 100 objetivos militares”.

El Ejército israelí indicó que entre los objetivos desmantelados se destacan complejos utilizados por miembros de Hezbolá, rutas de túneles subterráneos que contienen grandes cantidades de armas, instalaciones de almacenamiento de armamento y lanzadores de misiles.

Por otro lado, las FDI reportaron que las tropas atacaron y eliminaron a docenas de terroristas en combates a corta distancia, junto con apoyo aéreo.

Un video publicado en la cuenta de X de las FDI muestra los complejos subterráneos utilizados por terroristas de Hezbolá, así como algunas de las armas utilizadas.

Israel enfrenta a Hezbolá desde marzo, poco después de los ataques conjuntos con Estados Unidos contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, Israel ha desmantelado túneles subterráneos y demás instalaciones utilizadas por el grupo extremista para llevar a cabo ataques contra territorio israelí.