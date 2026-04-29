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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa fue condecorado en los Estados Unidos con la moneda oficial de Doral por su lucha en la defensa de los derechos humanos en Venezuela

abril 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano - Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano - Foto: AFP
Se destacó el “inquebrantable compromiso democrático” y la lucha de Guanipa, en busca del restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Este miércoles, el dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue condecorado en los Estados Unidos por su lucha y trabajo inalcanzable en pro de los derechos humanos en Venezuela, en medio de las históricas arbitrariedades del régimen venezolano hacia su pueblo.

Como reconocimiento a su liderazgo y valentía en la defensa de los derechos humanos y la libertad de su país, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el concejal Rafael Pineyro entregaron la moneda oficial de esta ciudad al líder político.

Con esta distinción se destaca el “inquebrantable compromiso democrático” y la lucha de Juan Pablo Guanipa, en busca del restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Por medio de este reconocimiento, las autoridades de la Florida una vez más demuestran su compromiso y respaldo con quienes se han tenido que enfrentar con las injusticias y arbitrariedades de un régimen como el venezolano.

Durante su intervención en el sitio de encuentro con la alcaldesa de Doral, el dirigente político habló sobre lo que vivió en la cárcel, tras su arresto arbitrario por la dictadura.

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“En los tiempos en los que viví la persecución, la clandestinidad, la cárcel (...), uno se aferra mucho a Dios y ese aferrarse a Dios le da a uno mucha fortaleza”, comentó Guanipa.

Este se convierte en el primer encuentro del expreso político, tras lograr su libertad plena el pasado 20 de febrero, luego de haber estado detenido de manera injusta por parte de la dictadura por cerca de 10 meses.

Aunque su visita a los Estados Unidos se debe principalmente a temas familiares, el dirigente político venezolano aprovechará su primer viaje internacional, tras alcanzar su libertad, para adelantar trabajos con líderes y exiliados.

Asimismo, buscará atender una agenda política de alto nivel y viajará a Washington D.C., donde tiene previsto reunirse con ciertos funcionarios de la Administración.

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