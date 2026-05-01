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Viernes, 01 de mayo de 2026
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José Mourinho, técnico del Benfica - Foto: AFP
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto: AFP
José Mourinho

Mourinho aclara su futuro y da respuesta a los rumores que lo vinculan nuevamente con el Real Madrid

mayo 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Actualmente, Benfica ocupa la segunda casilla con 75 puntos, de la Liga portuguesa, que es liderada por el Porto que cuenta con 82 unidades.

Este viernes, en rueda de prensa previa al encuentro entre el Famalicão y el Benfica, por la fecha 32 de la Liga de Portugal, el técnico de las 'Águilas', José Mourinho, se refirió a los rumores que durante las últimas semanas lo han vinculado con el Real Madrid.

Frente a esto, el estratega portugués dejó claro que hasta la fecha no ha tenido ningún contacto con la dirigencia del conjunto 'merengue'.

"No, nadie del Real Madrid ha hablado conmigo, eso te lo puedo garantizar. Llevo muchos años en el fútbol, ​​igual que tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", dijo José Mourinho.

En cuanto a una posible extensión de su vínculo con el equipo portugués, el entrenador señaló que "No puedo adelantar nada (...) En lo que respeta al Benfica, ya conocen la situación. Me queda un año más de contrato con el Benfica y ya está".

Al ser consultado por su proceso durante la temporada vigente y si considera que su rendimiento ha contribuido de manera significativa con las “Águilas” como para continuar en el banquillo, el estratega portugués dejó ver que desde que está a cargo del Benfica ha sido suyo y que tiene claro que en cuanto más dura un entrenador en un proceso, es mucho mejor, por la huella que puede dejar.

"Cuanto más tiempo permanece un entrenador en un club, más se apropia del equipo, más se apropia de la plantilla... es un proceso normal. Fíjense en ejemplos como el Arsenal y el Manchester City, que han tenido al mismo entrenador durante seis o siete años. A los entrenadores que van y vienen les resulta más difícil dejar su huella. Ya veremos", sentenció José Mourinho.

Con estas declaraciones, el entrenador portugués deja claro que su presente y futuro de momento permanecen con el Benfica, pese a las especulaciones que lo han vinculado con el Real Madrid la próxima temporada.

Cabe resaltar que "Mou" dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013 en una batalla constante con el Barça de Pep Guardiola.

En ese sentido, José Mourinho se encuentra concentrado en la recta final de la temporada 2025/2026, en la que las 'Águilas' esperan tener organismo en el fútbol de Portugal.

Actualmente, el Benfica ocupa la segunda casilla con 75 puntos de la Liga portuguesa, que es liderado por el Porto, que cuenta con 82 unidades, a tres fechas de que termine el campeonato.

De momento, las 'águilas', escuadra en la que milita el futbolista colombiano Richard Ríos, se prepara para enfrentar a Famalicao, encuentro que se disputará este 2 de mayo desde las 12:00 pm (hora Colombia).

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