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Domingo, 12 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Son ridículas y graciosas": jefe de la Marina del régimen de Irán contesta a declaraciones de Trump sobre orden de bloquear Ormuz

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
Trump condenó que Teherán se haya negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

Este domingo, el jefe de la armada iraní, Shahram Irani, calificó el domingo de "ridícula" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que las conversaciones entre Teherán y Washington en Pakistán no lograran un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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"Los valientes hombres de la fuerza naval del Ejército de la República Islámica de Irán están monitoreando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar... son ridículas y graciosas", dijo, según la televisión estatal.

Esto después de que Trump ordenara un bloqueo naval del estrecho de Ormuz en respuesta a la negativa "inflexible" de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz en Islamabad.

Si bien el mandatario reconoció que las negociaciones en Pakistán habían transcurrido "bien" y que "se habían acordado la mayoría de los puntos", Trump afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Y advirtió al régimen de Irán: "¡Cualquier iraní que nos dispare, o que dispare contra embarcaciones pacíficas, será mandado al infierno!".

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Las negociaciones estuvieron, por parte de Estados Unidos, encabezadas por el vicepresidente, JD Vance, que abandonó Pakistán sin un acuerdo tras las conversaciones mantenidas el fin de semana con un equipo encabezado por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Esta es la reunión de más alto nivel entre ambas partes desde la revolución islámica de 1979.

Por su parte, la delegación de Teherán también incluyó al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor. Veremos si los iraníes la aceptan", declaró Vance a los periodistas.

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