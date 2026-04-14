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Martes, 14 de abril de 2026
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Volodímir Zelenski

Para Zelenski, Estados Unidos “no tiene tiempo para Ucrania” y su atención en este momento está puesta en el conflicto con Irán

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
La delegación que alentaba negociaciones para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, actualmente prioriza las mismas funciones, pero con Irán.

En una entrevista difundida por la televisión de Alemania, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestó que la delegación negociadora de los Estados Unidos para la paz entre su nación y Rusia "no tiene tiempo para Ucrania", debido a que actualmente atiende el conflicto con Irán.

Actualmente, el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que actúan como mediadores en las conversaciones con el Kremlin para poner fin a la guerra, se encuentran "constantemente en conversaciones con Irán", dijo Zelenski a la cadena pública ZDF.

Teniendo en cuenta que en este momento la administración de Donald Trump se encuentra priorizando la situación en Oriente Medio, el mandatario ucraniano se encuentra adelantando conversaciones y acuerdos con los socios de la región para la proteccion de su nación.

Así lo expresó Zelenski este martes, por medio de su cuenta de X, tras su encuentro con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con quien discutieron “en detalle” la “cooperación en la producción y uso de drones”.

"Iniciamos un Acuerdo de Drones con Noruega y firmamos una Declaración Conjunta sobre Cooperación Reforzada en Defensa y Seguridad. Ahora nuestros equipos elaborarán los detalles”, agregó.

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También señaló que, en medio de su conversación con Jonas Gahr Store, “nos centramos en nuestros proyectos de producción conjuntos y en las prioridades de cooperación para este año”.

Finalmente, Volodímir Zelenski agradeció a Noruega por la “ayuda militar” y energética a Ucrania, por el fortalecimiento de nuestra defensa antiaérea y por la disposición a continuar apoyando PURL.

Entre tanto, ese martes, nuevos ataques rusos dejaron siete muertos, entre ellos un niño, en varios puntos del país, así como decenas de heridos en toda Ucrania, informaron las autoridades regionales.

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Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022, el ejército ruso lanza casi a diario cientos de drones contra el país vecino, con el cual llevan más de cuatro años en guerra y, pese a que han tenido varios ceses a los ataques, no han logrado llegar a un acuerdo para desescalar la guerra.

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