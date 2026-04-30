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Jueves, 30 de abril de 2026
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Régimen venezolano

"Debemos alertar a la administración del presidente Trump de que están jugando con ellos": José Amalio Graterol advierte sobre el panorama en Venezuela con Delcy Rodríguez a la cabeza

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con La Tarde de NTN24, José Amalio Graterol, secretario Político de Vente Venezuela en Estados Unidos, aseguró que el régimen venezolano está “jugando” con la administración Trump.

José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, cuestionó duramente la celebración por la reactivación de vuelos comerciales entre Miami y Caracas y argumentó que estas medidas carecen de sentido sin un proceso democrático paralelo en el país caribeño.

"Los mismos que destruyeron al país, que generaron, según cifras del propio Banco Central, que Venezuela hoy tenga 76.6% de pobreza extrema, no van a poder reactivar la economía", afirmó Graterol.

El dirigente opositor señaló que la estabilización de la que habla Estados Unidos "no tiene una base sólida" y que para recuperar económicamente a Venezuela "tiene que haber democracia".

Graterol destacó la grave situación económica del país, donde un pasaje de transporte público en Caracas cuesta 100 bolívares mientras el salario mínimo es de apenas 130 bolívares. "Venezuela es un país donde la gente está arruinada", enfatizó y agregó que el grave error es "haber sacado a la gente, a los venezolanos, de la ecuación".

“Los mismos que arruinaron a Venezuela no van a poder lograr esa recuperación, por eso requerimos un proceso electoral, un cambio en el CNE, pero cambio de verdad, no cambio cosmético como el que hemos visto en el TSJ, o en la Fiscalía, o en la Defensoría del Pueblo, o en el enroque de los ministros”, indicó. “Un cambio real, de personas serias que quieran el desarrollo de Venezuela, no de estas personas que lo único que están haciendo, como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, es ganar tiempo para quedarse o mantenerse en el poder y seguir sometiendo a la población venezolana al escarnio mundial”, agregó.

El coordinador político criticó la presencia del funcionario de Estados Unidos John Barrett junto a figuras del gobierno venezolano como Jacqueline Farías, a quien acusó de participar en el desvío de más de 1.200 millones de dólares en el proyecto de limpieza del río Guaire. "¿Cómo es posible que se celebre mientras hoy los hospitales no tienen luz?", cuestionó.

“La recuperación en Venezuela económica y los lazos de los Estados Unidos de Venezuela solo se podrán recuperar cuando haya democracia plena en nuestro país, cuando las instituciones garanticen el estado de derecho y la seguridad jurídica”, enfatizó.

Graterol alertó a la administración Trump sobre lo que considera un engaño por parte de figuras como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. "Debemos alertar a la administración del presidente Trump de que están jugando con ellos o ellos están en el juego, yo no lo quiero creer, yo creo que es que están jugando con ellos, estos cínicos como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez diciendo que todo está bien, pero el venezolano no está bien”, subrayó.

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