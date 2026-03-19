Las fuerzas militares de Ucrania destruyeron fábrica de aviones militares y una planta de reparación de Rusia

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania lanzó un ataque en la región de Ulianovsk, que impactó contra una fábrica de aviones Aviastar y una planta de reparación de aeronaves en la región de Novgorod.

De acuerdo con el medio ruso RT, Ucrania ha lanzado múltiples ataques en los últimos días: el pasado lunes destruyó parte de la zona de aparcamiento de la fábrica de aviones militares y generó daños de diversa magnitud.

Cabe resaltar que la fábrica Aviastar, parte de la Coporación Unida de Aviación de defensa de Rusia vinculado a Rostec, produce aviones de transporte militar II-76MD-90A y aviones de repostaje II-78M-90A.

Un día después, se produjo otro ataque en la 123.ª planta de reparación de aviones en la ciudad de Stáraya Rusa, región de Novgorod. Hasta el momento, se estima que el ataque alcanzó un hangar y un avión L-410, la investigación de daños sigue en curso.

“Las fuerzas de Defensas Ucranianas seguirán atacando instalaciones importantes del complejo militar-industrial de los invasores hasta que la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania se haya detenido por completo”, se lee en un comunicado militar ucraniano.

De ese modo, Mijaíl Razvozhaev, gobernador prorruso de Sebastopol, informó la presencia de un bombardeo en la península de Crimea, este jueves. Asimismo, en la ciudad de Skadovsk, el gobernador local, Vladímir Saldo, reportó otro bombardeó contra una guardería, ocasionando daños en supermercados y viviendas.

Finalmente, desde la semana pasada Rusia denunció ataques del Ejército de Ucrania después de impactar contra una refinería y una estación de bombeo de gas que abastece el gasoducto Turk Stream en la región de Krasnodar.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, aseguró en una rueda de prensa que “este es otro ataque contra un gasoducto internacional que garantiza la seguridad energética de Turquía y otros países. Es un acto absolutamente irresponsable por parte del régimen de Kiev”.