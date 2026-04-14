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Martes, 14 de abril de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio lidera el inicio de históricas conversaciones entre Israel y Líbano en Washington

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: El Informativo
Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbolá.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes a Israel y al Líbano a aprovechar una "oportunidad histórica" para la paz, al iniciarse en Washington el primer diálogo directo en décadas entre ambos países.

Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbolá por temor a que este pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, sin avances por el momento tras el fracaso del encuentro en Pakistán el fin de semana.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés Hezbolá, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán.

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La reunión de Washington -la primera de este tipo desde 1993- cuenta con la participación del secretario de Estado Marco Rubio como mediador y de los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos.

"Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes de que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí", dijo Rubio en el Departamento de Estado al dar la bienvenida a los embajadores de ambos países.

"La esperanza es que podamos delinear un marco sobre el cual pueda desarrollarse una paz actual y duradera", agregó.

Sin embargo, las expectativas de que se produzcan avances significativos son escasas, ya que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, pidió que las conversaciones se cancelaran y las calificó de "una sumisión y una capitulación".

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Poco después del inicio de las conversaciones en Washington, el movimiento afirmó haber atacado con cohetes 13 localidades del norte de Israel.

El gobierno israelí descartó discutir cualquier alto el fuego con el movimiento proiraní, a quien exige su desarme.

"Queremos llegar a la paz y a la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hezbolá", afirmó el canciller Gideon Saar desde Jerusalén, antes de la reunión.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que espera que las conversaciones marquen el "comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general".

Según Joseph Hage, analista experto en terrorismo en Medio Oriente, calificó la negociación como “importante el para el gobierno libanés”, porque le quita una “ola de presión a Irán en la región".

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