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Actor venezolano propone que la famosa actriz "Meryl Streep interprete a Cilia Flores" en una película sobre su "historia de amor" con el tirano Nicolás Maduro

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Cilia Flores, primera dama de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela / Fernando Carrillo, actor venezolano - Fotos: EFE
Cilia Flores, primera dama de la dictadura de Venezuela, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela / Fernando Carrillo, actor venezolano - Fotos: EFE
Para el artista, sería "magnífico" que Javier Bardem diera vida al papel de Nicolás Maduro, Meryl Streep a 'Cilita' (Cilia Flores), Michelle Rodríguez a Delcy Rodríguez y Vin Diesel a Jorge Rodríguez.

El actor venezolano Fernando Carrillo propuso que la famosa actriz "Meryl Streep interprete a Cilia Flores" en una película sobre la "historia de amor" entre la exprimera dama de la dictadura y el tirano Nicolás Maduro.

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Para Carrillo, sería "magnífico" que Javier Bardem diera vida al papel de Nicolás Maduro, Meryl Streep a 'Cilita' (Cilia Flores), Michelle Rodríguez a Delcy Rodríguez y Vin Diesel a Jorge Rodríguez.

Carrilo describió además que el "proyecto" sería una "gran historia de amor de telenovela".

Esta propuesta se da en el contexto de las promesas de Carrillo sobre el desarrollo de producciones audiovisuales y su alineación con el régimen venezolano.

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La "idea" del actor venezolano ha genera revuelo en redes sociales y medios debido a que se dan tras la captura de Maduro y Flores.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos durante la madrugada del pasado 3 de enero del año en curso.

La operación militar se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, y ambos fueron trasladados bajo custodia a Estados Unidos.

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Tanto Maduro como Flores están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York.

El proceso judicial contra ambos continúa tras la segunda audiencia en marzo de 2026, donde se declararon inocentes de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. A mediados de abril de este año, el juez del caso autorizó el uso de fondos venezolanos para pagar su defensa.

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