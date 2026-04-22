Donald Trump asegura que el régimen de Irán suspendió la ejecución de ocho mujeres a petición suya

Este miércoles 22 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, a petición suya, el régimen de Irán renunció a la ejecución de ocho manifestantes.

El mandatario aseveró que de las ocho mujeres cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de prisión.

A través de su plataforma digital, Truth Social, el gobernante de la unión americana celebró la situación.

"Muy buenas noticias, estoy muy agradecido con Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición", comentó Trump.

La dictadura de Teherán, un día antes, había desmentido que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte.

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Puntualmente, el Poder Judicial de la dictadura iraní, mediante su portal oficial Mizan Online, desmintió la ejecución inminente de este grupo específico.

Esta instancia adjunta al régimen de los ayatolás dijo que algunas de estas mujeres ya fueron liberadas y otras enfrentan cargos que solo conllevarían prisión.

"El presidente norteamericano Donald Trump se ha equivocado una vez más, esas son informaciones falsas", sostuvo el régimen iraní.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights mantienen la alerta por el incremento de la pena capital en el país de Oriente Medio.