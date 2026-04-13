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Lunes, 13 de abril de 2026
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Bogotá

"No hemos tenido respuesta de ellos": buscan con aeronave con sensor térmico a siete personas perdidas en el cerro de Monserrate en Bogotá

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Monserrate, en Bogotá. (EFE)
Monserrate, en Bogotá. (EFE)
El grupo se comunicó por última vez a las 11 de la mañana del domingo y se encontraba en el templo del cerro.

Un grupo de siete personas, en el que se encuentran cinco menores de edad y dos adultos, se perdió el domingo luego de subir al emblemático cerro de Monserrate de la ciudad de Bogotá en Colombia.

Las autoridades locales han informado que el grupo se comunicó, por última vez, el domingo a las 11 de la mañana. En ese momento se encontraba en el templo del cerro y se dirigía a un lugar conocido como ‘Cascadas’.

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El Cuerpo de Bomberos de Bogotá entregó un balance de la búsqueda este lunes en horas de la madrugada.

El capitán Rodolfo Barrera, quien lidera la búsqueda del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, aseguró que hasta el momento no se ha obtenido respuesta de ninguna de las personas desaparecidas.

"En conjunto con las demás instituciones (…) desde las horas de la tarde, noche, han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro, de las cuales hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos. No tenemos ningún medio de comunicación directo", informó.

Barrara fue precisamente quien reportó sobre el último contacto que el grupo tuvo con personas cercanas.

"La última llamada que hicieron a uno de sus familiares, reportó que estaban a un lado del templo y que iban para un sitio llamado Cascadas, sobre las 11 de la mañana”, precisó el capitán.

Además, describió que hay un equipo de búsqueda conformado por tres grupos en diferentes senderos tratando de ubicar estas personas. “Por consiguiente, el trabajo mancomunado de todas las entidades se va a realizar hasta lograr el objetivo, que es el rescate de estas personas y poderlas entregar a sus familiares", relató.

El sargento William Díaz, quien lidera la estrategia por aire, aseguró que hay un dron trabajando en el reconocimiento del sector. "Estamos ubicados en los tanques del silencio, donde realizamos un sobrevuelo por la zona norte de Monserrate tratando de ubicar las personas por el Pico del Águila y los senderos que están por este sector”, afirmó.

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“Ya llevamos aproximadamente seis vuelos con una aeronave, la cual tiene sensor térmico para poder identificar fuentes de calor y poder ubicar las personas que se encuentran en este momento extraviadas en el cerro", manifestó.

El cerro de Monserrate, cabe destacar, es uno de los principales lugares visitados por locales y turistas en la capital colombiana.

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